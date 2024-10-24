اعتماد مشاركة «الخاص» في بناء محطات شحن السيارات الكهربائية

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ84 للمجلس، والذي عقد عن بُعد، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير، حيث اعتمد المجلس برنامج مشاركة القطاع الخاص في بناء محطات شحن السيارات الكهربائية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المجلس استعرض خلال الاجتماع نتائج الحصر السنوي لكمية الانبعاثات الكربونية التي وصلت إلى نسبة تخفيض قدرها 29%، حيث تعدّ هذه النسبة تأكيداً لفعالية الإجراءات القائمة في إطار استراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030.

وتعد دبي من المدن الرائدة عالمياً في مجال حصر الانبعاثات الكربونية، وربطها بمنظومة برامج ومشاريع يتم تنفيذها من قبل الهيئات التابعة للمجلس، والتي تشمل هيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة «إينوك»، ومؤسسة دبي للبترول، وهيئة الطرق والمواصلات.

وقال الطاير: «قيّم المجلس الانبعاثات الكربونية للسنوات المقبلة بمشاركة الجهات المعنية في دبي للوصول إلى الإجراءات المطلوبة للحد من زيادة الانبعاثات، ومن ثم رسم خريطة الطريق للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث يحرص المجلس على وضع الإطار التنظيمي الفعّال لضمان نجاح المشاريع والبرامج القائمة».

وأضاف: «كان لتلك المشاريع والبرامج القائمة حالياً في مجالات الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك المياه والكهرباء والتنقل الأخضر والكفاءة التشغيلية في المصانع والمنشآت، أثر كبير في تحقيق نسبة تخفيض الانبعاثات السنوية»، مشيراً إلى أن المجلس اعتمد خلال الاجتماع برنامج مشاركة القطاع الخاص في بناء محطات شحن السيارات الكهربائية، لدعم البنية التحتية وزيادة محطات الشحن في مختلف أنحاء إمارة دبي.