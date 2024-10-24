«تجارة دبي» تستعرض مبادرات دعم القطاع الخاص

نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الاجتماع الفصلي الثالث لعام 2024 لمجموعات ومجالس الأعمال، وذلك بحضور مجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص في الإمارة. وذكرت الغرفة، في بيان أمس، أن الاجتماع تناول أحدث مبادرات الغرفة الهادفة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، وتعزيز منظومة الأعمال المحفزة للتوسع والازدهار على المدى الطويل، كما تم بحث سبل دعم تنافسية مجتمع الأعمال المحلي.

واستعرضت الغرفة، أبرز مستجدات الاقتصاد المحلي، وآفاق نموه خلال الفترة المقبلة، وأهم الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها دبي في مختلف القطاعات.