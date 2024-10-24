640 شركة تركية مسجلة في «دبي للسلع» بزيادة 11% خلال 2023

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، زيادة عدد الشركات التركية المنضمة إلى منطقة أعماله بنسبة 11% خلال العام الماضي على أساس سنوي، ليصل إجمالي عدد الشركات التركية المسجلة في المركز إلى 643 شركة.

جاء ذلك خلال أحدث جولة ترويجية ضمن سلسلة فعالية «وُجِد من أجل التجارة» التي أقيمت في إسطنبول على ضوء ازدهار مشهد التبادل التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وتركيا، حيث تخطى حجم التجارة الثنائية بين البلدين 20 مليار دولار (73.4 مليار درهم) خلال عام 2023، بزيادة نسبتها 107% مقارنة بعام 2022، مدفوعة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان في مارس 2023، بحيث أصبحت تركيا اليوم الشريك الأسرع نمواً على قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين دوليين للإمارات.

وأفاد المركز، في بيان، بأنه تم تنظيم الفعالية بالشراكة مع شركة التميمي للاستشارات، حيث تم إطلاع 150 من قادة الأعمال الأتراك على فرص النمو الواعدة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة.

وركز الحدث على ما تقدمه دبي من مزايا فريدة بفضل مكانتها الاستراتيجية وجهة رائدة تدعم قطاع الأعمال، كما تم تسليط الضوء على ما توفره الإمارة من تسهيلات لتأسيس الشركات، وتوسيع الأعمال، انطلاقاً من مركز دبي للسلع، كونه أحد أكثر مناطق الأعمال ترابطاً في العالم.

وركز الحدث بشكل خاص على القطاعات الحيوية الرئيسة الداعمة للنمو الثنائي، مثل: المعادن والأحجار الكريمة والمجوهرات والطاقة وتقنيات وخدمات «الويب 3»، حيث يوفر مركز دبي للسلع المتعددة منظومات عمل شاملة ومتكاملة وبنية تحتية مصممة خصيصاً لتحفيز نمو هذه القطاعات.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة، حمد مبارك بوعميم: إن «العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات وتركيا، دخلت مرحلة جديدة وواعدة من النمو، ما أثمر زيادة لافتة بنسبة 11% في عدد الشركات التركية التي انضمت إلى مركز دبي للسلع المتعددة خلال العام الماضي».

• التجارة الثنائية بين الإمارات وتركيا سجلت 73.4 مليار درهم العام الماضي.