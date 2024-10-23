أراوند ذا كلوك كومينيكيشن تتوسع في الإمارات بافتتاح مكاتب جديدة في أبوظبي

أعلنت أراوند ذا كلوك كومينيكيشن (ATC) عن افتتاح ثالث مكاتبها في أبوظبي بعد مرور ستة أعوام على نجاح أعمالها في في دبي ولبنان. وتعدّ أراوند ذا كلوك كومينيكيشن من الوكالات التي تقدم خدمات تسويقية متميزة في المنطقة. ويأتي هذا التوسع ليعكس التزام ATC بتقديم خدمات عالية المستوى لعملائها في العاصمة الإماراتيّة.

وقد تم افتتاح فرع ATC في أبوظبي في قلب مدينة مصدر، المدينة الأكثر استدامة في العالم بحسب تصنيف سيتي سكيب إنتليجنس، ويعدّ هذا المكتب نقلة محوريّة في نمو الشركة وجزءاً من استراتيجيتها في التوسع الشامل.

منذ تأسيسها في عام 2018، اكتسبت شركة ATC سمعة عريقة في السوق المحليّة، واستطاعت أن تكتسب ثقة عدد من العملاء المرموقين مثل مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28، ومصدر، وجائزة زايد للاستدامة، وبوابة الشرق مول، ومؤسسة بسام فريحة للفنون.

وبدوره عقّب رزق نايفة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ATC: "يسعى فريق العمل في الشركة العمل بجهد لمواكبة التطور في قطاع الإعلان والإعلام والتسويق، ونحرص دوماً على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لعملائنا".

ويضيف نايفة: "تسعى الشركة من خلال هذا التوسع إلى زيادة قاعدة عملائها بنسبة 30%، مع التركيز على اكتساب عملاء جدد في قطاع الأعمال الهامة في أبوظبي مثل العقارات والسيارات والاستدامة والقطاع العام. وبفضل فريقنا المؤهل المتنوع الخبرات، بما في ذلك المهارات الإماراتيّة، فنحن على ثقة بقدرتنا على العمل كشريك استراتيجي في مجال الدعاية والإعلان، وتقديم حلول شاملة ومبتكرة لكل من القطاعين الحكومي والخاص".