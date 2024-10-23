«ديوا» تعزز الوعي بكفاءة استهلاك الطاقة

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» حملتها السنوية الخاصة بـ«اليوم العالمي للطاقة» الذي يتم الاحتفال به يوم 22 أكتوبر من كل عام. وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد المبادرة التي تبناها ممثلو 54 دولة، إضافة إلى الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، خلال انعقاد منتدى الطاقة العالمي في دبي عام 2012.

وذكرت «ديوا»، في بيان أمس، أنه تحت شعار «في يوم الطاقة العالمي، اصنع التغيير»، يركز «اليوم العالمي للطاقة 2024» على أهمية كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل البصمة الكربونية، واستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، ودعم الاقتصاد الأخضر.

وتضمنت الحملة التي أطلقتها الهيئة رسائل توعوية للمتعاملين عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والترويج للمناسبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مسابقات تفاعلية للمتعاملين تتضمن جوائز قيّمة للفائزين.

وضمن جهودها لرفع الوعي بين أفراد المجتمع، نظمت الهيئة فعالية ترفيهية وتثقيفية في جمعية الإمارات لمتلازمة «داون»، لتعزيز الوعي بأهمية الطاقة المستدامة والموارد الطبيعية، كما نظمت الهيئة زيارة تعليمية لـ60 طالباً وطالبة من مؤسسات تعليمية حكومية إلى مركز الاستدامة والابتكار، التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث أتيحت للطلاب الفرصة لاستكشاف أحدث التطورات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، والتعرف إلى التقنيات الحديثة التي تسهم في بناء مستقبل مستدام لدبي ودولة الإمارات.