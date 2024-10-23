تسوية نزاعات عقارية في أبوظبي بـ 526 مليون درهم

كشف مركز أبوظبي العقاري، الجهة المنظمة لقطاع العقارات في أبوظبي، أمس، عن إنجاز متميز لمركز تسوية المنازعات العقارية (تسوية)، خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث انتهى المركز من النظر في 83% من إجمالي المنازعات المعروضة عليه، التي تمثلت في 808 منازعات من أصل 969، ما يعكس التزام المركز تسهيل الحلول الوديّة وتعزيز التعاون والثقة ضمن القطاع.

وأوضح المركز في بيان أن القيمة الإجمالية للتسوية بالمصالحة تجاوزت 526 مليون درهم، ما يعد نجاحاً على صعيد حل النزاعات العقارية، ويؤكد حرص المركز على التوصل لحلول توافقية، والحد من النزاعات الممتدة لفترات طويلة، بما يدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالسوق العقارية.

وقال مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، راشد العميرة، إن النجاح المستمر الذي يحققه المركز في عمليات حل النزاعات، يعكس الجهود المستمرة لتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين من جميع الأطراف، وترسيخ مبادئ المرونة والشفافية في السوق، التي تعدّ أساساً في استراتيجية المركز بعيدة المدى لجذب المستثمرين والارتقاء بالقطاع العقاري، بما يدعم رؤية المركز في تأكيد مكانة أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار العقاري، وتعزيز الابتكار في تقديم خدمات رائدة تواكب متطلبات المستقبل.

ويعمل المركز وفق نهج استباقي في التعامل مع النزاعات، حيث عقد 1934 جلسة تسوية خلال الفترة نفسها، وأحال 598 نزاعاً إلى دائرة قضاء أبوظبي، للتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً قانونياً، لضمان حصولها على الإشراف المناسب، وتقديم الدعم اللازم لجميع الأطراف المعنية.

. مركز أبوظبي العقاري انتهى من النظر في 83% من إجمالي المنازعات المعروضة عليه.