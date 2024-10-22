صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4% في العام 2024، ترتفع إلى 5.1% خلال العام القادم 2025.

وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بنسبة 2.4% في 2024، ترتفع إلى 3.9% في العام المقبل.