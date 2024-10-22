فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى بايراوه في نيبال

كشفت فلاي دبي عن خططها لإطلاق رحلة يومية إلى مطار بايراوه، المعروف أيضًا باسم مطار (غوتاما بوذا الدولي) اعتباراً من 10 نوفمبر 2024.

ستشغل الناقلة رحلاتها اليومية إلى بايراوه من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي مما يمنح عملائها خيارات سفر مريحة إلى وجهة جديدة في نيبال. ستعمل رحلات العودة إلى دبي عبر كاتماندو، مما يدعم الطلب المتزايد على السفر بين دبي ونيبال.

وحول إطلاق الرحلات الجديدة، قال سودهير سريدهران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: "يعد مطار بايراوه ثاني مطار دولي في نيبال ويقع في سيدهارثاناجار ويخدم مقاطعة لومبيني، مسقط رأس غوتاما بوذا. ونحن سعداء بإستمرار خدماتنا في نيبال من خلال إضافة رحلتنا اليومية الجديدة، تأكيدا لإلتزامنا بتوفير خيارات سفر موثوقة ومريحة عبر مركز الطيران في دبي".

بدأت الناقلة عملياتها إلى نيبال بإطلاق رحلات مباشرة إلى كاتماندو في العام 2009، ونقلت أكثر من ثلاثة ملايين مسافر وساهمت في تعزيز حركة التجارة والسياحة بين نيبال ودولة الإمارات.

وكانت فلاي دبي قد بدأت خلال هذا العام رحلات إلى كل من بازل في سويسرا وإسلام أباد ولاهور في باكستان وكرمان وجزيرة كيش في إيران ، ونمت شبكة الناقلة لتصل إلى 126 وجهة في 55 دولة في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

تفاصيل الرحلات

سيتم تشغيل الرحلات إلى مطار غوتاما بوذا الدولي يومياً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي اعتباراً من 10 نوفمبر 2024. وستكون هذه الرحلات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، مما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات لرحلات المتابعة عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

تبد أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار غوتاما من 3,600 درهم و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1,800 درهم. وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار غوتاما بوذا الدولي إلى مطار دبي الدولي من 145,000 روبية نيبالية و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 70,000 روبية نيبالية.