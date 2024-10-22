دبي تستعد لأكبر نسخة من «غلفود» نوفمبر 2024

كشف مركز دبي التجاري العالمي، عن استعداد دبي للاحتفاء بأكبر نسخة من «معرض غلفود للتصنيع»، وذلك في الذكرى الـ10 على انطلاقه.

وأفاد المركز في بيان له، بأنه سيتم تنظيم «غلفود للتصنيع»، الفعالية السنوية الوحيدة في العالم المختصة بقطاع تصنيع الأغذية والمشروبات، بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من الخامس إلى السابع من نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن المعرض يضم أكثر من 2500 علامة متخصصة بتصنيع الأغذية والمشروبات من 72 دولة، وستحجز مكانها في 19 قاعة بمساحة إجمالية تقارب مليون قدم مربعة، ليسجل المعرض نمواً بنسبة 29% مقارنة بدوراته السابقة.

وبحسب البيان، تحتفي دورة العام 2024 بمرور عقد كامل من النجاحات والإنجازات، إذ يواصل استقطاب أبرز الجهات الفاعلة في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات على كل المستويات من مجالس إدارة، ومسؤولين، ومديرين تنفيذيين، في جميع قطاعات المعالجة والتغليف، وتوريد المكونات، وحلول سلسلة التوريد، والتحكم والأتمتة، وذلك بتقديم أحدث الإبداعات والتقنيات التي تعزز من مستوى الكفاءة والربح.

كما تتضمن دورة العام الجاري حلولاً إبداعية في مجالات التقوية الحيوية الغذائية، ومكونات قائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أساليب التغليف القائمة على تقنية النانو، والتخمير الدقيق، وسلاسل التوريد الذكية.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «نحتفل هذا العام بإطلاق الدورة الـ 10 من (معرض غلفود للتصنيع)، ونسلط الضوء على النمو الذي حققه، والابتكارات المهمة التي ساهم في إضافتها إلى قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات خلال عقد من الزمن، كما نحتفي بتقنية (إندستري 5.0)، وغيرها من تحديثات ترسم ملامح مستقبل إنتاج الإغذية والمشروبات ومعالجتها».

وأضافت: «يؤكد حجم دورة العام الجاري، الطلب المتنامي على الحلول المتقدمة في مجال الاستدامة والابتكار والكفاءة، ونؤكد التزامنا بدعم هذه المساعي من خلال الجمع بين أبرز قادة القطاع والارتقاء بمشهد تصنيع الأغذية العالمي».

ومن المنتظر أن تستضيف «قمة تكنولوجيا الغذاء» المرتقبة أكثر من 100 من قادة الفكر وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم، وذلك لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات والتحديات في قطاع المأكولات والمشروبات.

كما يرسخ «غلفود للتصنيع» مكانته الرائدة بصفته أبرز فعالية في قطاع الأغذية العالمي، ويستضيف 90% من أبرز العلامات المتخصصة في تصنيع الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.