«تيكوم» تستحوذ على «أوفيس بارك» بـ 720 مليون درهم

أعلنت مجموعة «تيكوم»، أمس، إنجازها عملية الاستحواذ على مجمّع «أوفيس بارك» من «شركة الإمارات ريت» مقابل 720 مليون درهم، بما يسهم في تعزيز محفظة المجموعة من الأصول التجارية المتميّزة، وترسيخ مكانتها ضمن قطاع العقارات التجارية في دبي. ويمتاز «أوفيس بارك» بموقعه الاستراتيجي في مدينة دبي للإنترنت، وجهة الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا، التابعة لـ«تيكوم».

وذكرت «تيكوم» في بيان، أن عملية الاستحواذ تسهم في تخطّي قيمة استثمارات المجموعة في خطتها التوسعية البالغة 2.7 مليار درهم خلال عام 2024، مشيرة إلى أن «أوفيس بارك» يعد من أبرز الأصول التجارية من فئة الدرجة الأولى التي تملك إمكانات واعدة بتحقيق عائدات مستدامة وقيمة مضافة أكبر.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، عبدالله بالهول، إن الاستحواذ على مجمع «أوفيس بارك» يعزز الدور المحوري الذي تلعبه «تيكوم» كمحرك استراتيجي لقطاع الأعمال في دبي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها ضمن قطاع العقارات التجارية في الإمارة.

وأضاف: «يسهم أداؤنا التشغيلي والمالي المتميز في تعزيز محفظة مجموعة (تيكوم)، وقدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على الأصول التجارية والصناعية من فئة الدرجة الأولى بشكل فاعل، حيث تواصل دبي المضي قدماً في مسيرة النمو والإنجازات الاقتصادية».

وتتماشى عملية الاستحواذ على «أوفيس بارك» مع إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية نمو «تيكوم»، التي تتمثل في استكشاف مصادر جديدة للنمو وتعزيز محفظة أصولها. يشار إلى أن مجمع «أوفيس بارك» يتألف من خمسة مبانٍ مترابطة بمساحات إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 370 ألفاً و761 قدماً مربعة. وتبلغ نسبة الإشغال الحالية في المجمع 88%، علماً أنه مقر لنخبة من أبرز الشركات العالمية على غرار «كوكا كولا» و«أوبر» و«ريد هات».