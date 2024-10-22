«باركن» و«ساعد» تطوران حلول تنقل سلسة

أعلنت شركة «باركن» عن إبرامها مذكرة تفاهم مع شركة «ساعد» للأنظمة المرورية، بهدف دعم التعاون التجاري عبر التكامل بين العمليات والتكنولوجيا والخبرات، فضلاً عن فتح آفاق نمو جديدة في مختلف القطاعات داخل الدولة، وتطوير حلول تنقّل سلسة.

وبموجب المذكرة، ستتعاون كلّ من «باركن» و«ساعد» في مشاريع النقل والبنية التحتية مع القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات. وتعكس هذه الشراكة التزام الشركتين بتعزيز إدارة مواقف المركبات والحركة المرورية في المنطقة، بما في ذلك الفعاليات الدولية البارزة.

وتم توقيع المذكرة في معرض «جيتكس غلوبال 2024»، الذي اختتم فعالياته أخيراً، وذلك من قبل الرئيس التنفيذي لشركة «باركن»، المهندس محمد عبدالله آل علي، والرئيس التنفيذي لشركة «ساعد»، المهندس إبراهيم رمل، بحضور رئيس مجلس الإدارة لشركة «ساعد»، العميد حسين الحارثي.

وقال آل علي: «تتشارك الشركتان رؤية موحّدة لتعزيز التنقل السلس داخل الإمارات وخارجها، وستتعاون الشركتان في مشاريع حيوية تهدف إلى تحقيق تأثيرات إيجابية في المجتمعات والشركات والفعاليات الكبرى».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ساعد»، المهندس إبراهيم رمل: «تعمل (ساعد) و(باركن) في جوهر خطط التوسع الطموحة لدبي، وتؤديان دوراً حيوياً في منظومة النقل في المدينة».