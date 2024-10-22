«طيران الإمارات» تطلب شراء 5 طائرات شحن «بوينغ F777»

أعلنت «طيران الإمارات» تقديم طلبية شراء مؤكدة لخمس طائرات شحن أخرى من طراز «بوينغ 777F»، ليتم تسليمها بين عامي 2025 و2026.

وأفادت «طيران الإمارات» بأنه إلى جانب طلبياتها السابقة، فإنها تنتظر حالياً تسليم 14 طائرة «بوينغ 777F» من الآن إلى نهاية عام 2026. كما وقعت اتفاقية تمديد عقد إيجار متعدد السنوات مع «شركة دبي لصناعات الطيران» لأربع طائرات «بوينغ 777F» في أسطولها الحالي.

وبناءً على هذه الاستثمارات، تتوقع «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن لـ«طيران الإمارات» تشغيل أسطول مكون من 21 طائرة شحن من طراز «بوينغ 777» بحلول ديسمبر 2026، ما يسهم في توسيع أسطولها الحالي المكوّن من 11 طائرة، فيما تواصل استثمارها في تحويل 10 طائرات ركاب من طراز «777-300ER» إلى طائرات شحن، لتحقيق مزيد من النمو في السعة والأسطول.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «تواصل (طيران الإمارات) الاستثمار في طائرات الشحن الجديدة لمواكبة نمو الطلب، ومنح عملائنا في جميع أنحاء العالم مزيداً من المرونة والاتصال والخيارات للاستفادة من الفرص في السوق».

وأضاف سموه: «يشهد الطلب على خدمات الشحن الجوي التي تقدمها (طيران الإمارات) نمواً كبيراً، وهو ما يعكس المكانة الريادية لدبي كمركز لوجستي عالمي مفضل وموثوق، فضلاً عن نجاح حلول (الإمارات للشحن الجوي) المصممة خصيصاً، والتي تلبي احتياجات العملاء في قطاعات صناعية مختلفة».

إلى ذلك، قالت الرئيس المدير التنفيذي لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية، ستيفاني بوب: «تواصل (طيران الإمارات) تحديد بوصلة صناعتنا، ونحن نثمّن بشدة ثقة (طيران الإمارات) في عائلة طائرات (بوينغ) عريضة البدن، لتكون بمثابة العمود الفقري لأسطولها العالمي، ونتطلع إلى دعم نمو (الإمارات للشحن الجوي)، وتعزيز استفادتها من أداء ومرونة طائرات الشحن (777) لتسهيل حركة نقل البضائع حول العالم بشكل أفضل». وبينما تسعى ذراع الشحن التابعة لأكبر ناقلة جوية دولية في العالم إلى إدخال طائرات شحن جديدة إلى عملياتها، فإنها تواصل استخدام أسطول «طيران الإمارات» من طائرات الركاب عريضة البدن، لتسهيل حركة نقل البضائع بسرعة وموثوقية وكفاءة في جميع أنحاء العالم، ما يوفر للمتعاملين المزيد من المرونة من خلال مزيج من الأسطول يتكوّن من طائرات بوينغ «777»، و«777-F»، و«747-F»، وإيرباص «A350» و«A380».

وتخطط حكومة دبي إلى توسعة مطار آل مكتوم الدولي لإنشاء أكبر مركز طيران في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية. وستصل القدرة الاستيعابية للمطار عند اكتماله إلى 12 مليون طن من البضائع سنوياً، ما يدعم نمو المنطقة اللوجستية القريبة من المطار، والتي ستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي. وفي إطار رؤيتها للمرحلة المقبلة من النمو، تعتزم «طيران الإمارات» اتخاذ قرار بحلول نهاية العام الجاري بشأن أسطولها المستقبلي من طائرات الشحن للعامين 2028 و2029 وما بعدهما، مع اعتبار طرازي «بوينغ 777-F8»، و«إيرباص A350-1000F» خيارين محتملين.