غرفة الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع اليابان

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، حرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع اليابان، من خلال زيادة الصادرات وتنمية الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من قنوات الاتصال بين مجتمعي الأعمال في الإمارات واليابان، بهدف تبادل الخبرات التجارية، والارتقاء بمجالات العمل المشترك بين المستثمرين من الجانبين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس بمقر الغرفة بين العويس والقنصل العام لليابان بدبي والإمارات الشمالية، جون إيمانشي. وناقش اللقاء تفعيل مذكرة التفاهم بين غرفة الشارقة ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية، التي تهدف إلى تعزيز التجارة بين الجانبين، وبحث سبل تعزيز الشراكة في عدد من القطاعات.