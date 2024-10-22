الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن

تشارك دولة الإمارات، ممثلة في وزارة المالية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انطلقت، أمس، في العاصمة الأميركية واشنطن، وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري.

ويترأس وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات، الذي يضم كلاً من مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية، إبراهيم الزعابي، ومساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، أحمد القمزي، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وقال محمد بن هادي الحسيني، إن «مشاركتنا في هذه الاجتماعات تتيح لنا فرصة مهمة لتعزيز أطر التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، والمشاركة في تشكيل السياسات الاقتصادية الدولية التي تؤثر بشكل مباشر في منطقتنا العربية، وتعدّ عضويتنا في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والعالمي، حيث نسعى من خلال ذلك إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في دول المنطقة، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي».

وأضاف : «نعمل جاهدين لدعم الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ونحرص من خلال اجتماعات لجنة التنمية الوزارية المشتركة لمجلسي المحافظين، على دعم مسارات التنمية الاقتصادية في الدول ذات الدخل المنخفض، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد دولة الإمارات التزامها دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي العالمي، ومعالجة التحديات المتعلقة بالقضاء على الفقر وبناء القدرات المالية للدول الناشئة».

وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة عدد من القضايا العالمية الملحة في مجالات الاقتصاد والتنمية، بحضور نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتتناول الاجتماعات السنوية عدداً من الموضوعات مثل التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، والمساعدات الدولية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي.