900 وظيفة جديدة للكوادر الإماراتية في معرض «مصنّعين»  

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن تنظيمها للنسخة الثالثة من معرض «مُصنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الجاري، في مركز أبوظبي للطاقة.

وتبني النسخة الثالثة من المعرض على إنجازات النسختين الأولى والثانية، واللتين وفرتا أكثر من 1400 وظيفة نوعية للكوادر الإماراتية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم، إضافة إلى تنظيم فعاليتين خاصتين بمعرض «مصنّعين» في إمارة رأس الخيمة وفرتا أكثر من 200 وظيفة، ليصل الإجمالي إلى 1600 وظيفة خلال عام واحد منذ انطلاق المعرض في أكتوبر من العام الماضي، ما أسهم في تحقيق قفزة نوعية في أعداد الإماراتيين العاملين في القطاع الصناعي الخاص.

وتشهد النسخة الثالثة من المعرض توفير أكثر من 900 وظيفة جديدة، منها أكثر من 100 وظيفة ملائمة لقدرات أصحاب الهمم لدى 93 شركة خاصة، في تسعة مجالات رئيسة، تشمل الأغذية والمشروبات، وخدمات حقول النفط والطاقة، والهندسة والإنشاءات، والتصنيع، والاستشارات والتدقيق، والخدمات اللوجستية والتجارة، وإدارة المشاريع، والتكنولوجيا والخدمات الهندسية، والمقاولات والبنية التحتية.

كما يشهد المعرض، للمرة الأولى، توفير فرص وظيفية وتدريبية لمجندات الخدمة الوطنية من خريجات مبادرة «هامَة»، التي أطلقها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، بالشراكة مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، لتمكين المجندات من بناء القدرات المهنية المتخصصة في خمسة قطاعات حيوية، من بينها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ويعكس ذلك تكامل الجهود الوطنية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ومجموعة أدنوك، تحت مظلة «برنامج المحتوى الوطني»، أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات، والتابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وحصلت مبادرة «مُصَنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أكد سموه لدى استقباله في أغسطس الماضي، وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبعض الكوادر الإماراتية من مخرجات برنامج (مُصنّعين)، وممثلي الشركات الصناعية وشركاء البرنامج، أهمية تطوير الكوادر الوطنية واستثمارها في بناء اقتصاد صناعي متقدم، وأن تعزيز القطاع الصناعي بكفاءات وطنية نوعية مؤهلة، يُعد من أهم أولويات دولة الإمارات، بما يعزز دور القطاع الصناعي الذي يمثل رافداً أساسياً في منظومة الاقتصاد الوطني.

وتقوم فلسفة معرض «مُصنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على جمع الشركاء الحكوميين وشركات القطاع الخاص وجهات التدريب والباحثين عن عمل تحت سقف واحد.

. 100 وظيفة ملائمة لقدرات أصحاب الهمم لدى 93 شركة خاصة.