«التدقيق الحكومي 2024» يعزز الشفافية في استخدام الموارد

برعاية سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية، يُنظّم جهاز الرقابة المالية النسخة الثانية من «مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي 2024»، الذي ستنطلق فعالياته في 24 أكتوبر الجاري، بفندق «مدينة جميرا دبي» تحت شعار «مدقّق الغد».

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود جهاز الرقابة المالية الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي الرائدة في مجال التدقيق الحكومي، وذلك من خلال الإسهام في رسم مسار مدقّقي المستقبل للارتقاء بقطاع التدقيق الحكومي، وتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة في استخدام الموارد الحكومية في إمارة دبي.

وتحظى جلسات المؤتمر بمشاركة نخبة من المتحدثين وكبار المسؤولين في حكومة دبي والجهات الاتحادية وكذلك من المسؤولين الحكوميين من خارج الدولة، لمناقشة أهم المعايير والممارسات العالمية في مجال التدقيق، وسبل الارتقاء بمستويات نقل المعارف وتدريب المدققين في الجهات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات.

وأكد المدير العام لجهاز الرقابة المالية، عبدالرحمن الحارب، أهمية نشر الوعي وترسيخ الثقافة المؤسّسية الخاصة بالتدقيق والحوكمة في عالم التدقيق الحكومي، باعتبارها من أهم الدعائم التي تسهم في إرساء أسس الأمان والاستقرار المالي، الذي يمثّل ركيزة أساسية من ركائز التقدم الاقتصادي للإمارة.

وقال: «يواكب المؤتمر التقدم السريع الذي تشهده دبي في شتى المجالات، ليبرز مكانتها كنموذج بارز للتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومركز عالمي للخدمات المالية والتجارية والسياحية».

وعن أهداف المؤتمر، قال: «يأتي انعقاد هذا المؤتمر تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحقيق أعلى مستويات كفاءة الأداء في القطاعات كافة، وذلك بتعزيز إمكاناتنا وقدراتنا على مواصلة تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة في حماية الموارد الحكومية».