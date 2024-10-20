ارتفاع أسعار الذهب يُحفّز إقبال متعاملين على بيع «المشغولات المستعملة»

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي مجدداً بين ستة و8.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، بأن الزيادات السعرية الجديدة أنعشت نشاط تجارة المشغولات المستعملة، وذلك مع تزايد الإقبال من متعاملين لبيع مشغولات من طرز مستعملة للمتاجر، لافتين إلى أن الأسواق شهدت إقبالاً على بيع منتجات السبائك، ومن المتوقع أن ترتفع وتيرتها خلال الأيام المقبلة، مع ترقب بعض المتعاملين في ذلك القطاع لزيادات إضافية، للإقبال بشكل أكبر على البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 329 درهماً، بارتفاع 8.5 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 305.25 دراهم، بزيادة 7.5 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 295.5 درهماً، بارتفاع بلغ 7.25 دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 253.25 درهماً، بزيادة بلغت ستة دراهم.

وقال مسؤول المبيعات في متجر «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانجيش باليكر، إن «تسجيل المعدن الأصفر معدلات ارتفاع جديدة أسهم في تحفيز عدد من المتعاملين على الإقبال على بيع منتجات للمشغولات المستعملة بحوزتهم إلى المتاجر، للاستفادة من فروق الأسعار».

وأشار إلى أن «الزيادات السعرية أسهمت أيضاً في زيادة الإقبال على بيع منتجات السبائك والعملات، ولكن بشكل حذر، مع ترقب المتعاملين في ذلك القطاع تسجيل المعدن الأصفر ارتفاعات إضافية جديدة، للإقبال بشكل أكبر على بيع مزيد من السبائك».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديلي سوني، إن «الأسواق شهدت نشاطاً في إقبال بعض المتعاملين لبيع منتجات المشغولات المستعملة لمنافذ البيع، وذلك بدعم الارتفاعات السعرية الكبيرة الجديدة التي سجلها المعدن الأصفر».

وأوضح أن «الإقبال على شراء المشغولات الذهبية الجديدة في الأسواق كان محدوداً، وتركز بحصص كبيرة لدى السائحين والزائرين من الأسواق الخارجية، وذلك من خلال شراء هدايا تذكارية من أسواق الذهب في دبي».

وأشار مدير شركة «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إلى أن «بيع المشغولات المستعملة للمتاجر يرجع لتوجه العديد من المتعاملين لبيع ما لديهم من طرز قديمة للمشغولات خلال فترات الارتفاع الكبيرة لأسعار الذهب، والعودة لشراء منتجات من طرز حديثة خلال فترات تراجع الأسعار بمعدلات محفزة».