قمة «فوربس» تختتم فعالياتها في أبوظبي

كرّم وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، قادة الاستدامة، تقديراً لإسهاماتهم البارزة والمؤسسات التي يقودونها في مجال الاستدامة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في المنطقة.

جاء ذلك عقب اختتام فعاليات النسخة الثانية لقمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2024»، التي عقدت في أبوظبي على مدار يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، تحت شعار «بناء مستقبل مستدام».

وتضمنت القمة سلسلة من الجلسات والحلقات النقاشية المُثمرة، ركزت على الممارسات المستدامة والابتكار في مجموعة من الموضوعات الحاسمة.