دبي تسجل نمواً قياسياً في منظومة «الطائرات بدون طيّار»

سجلت هيئة دبي للطيران المدني نمواً استثنائياً في منظومة الطائرات بدون طيار في دبي خلال الفترة (2023-2024)، بزيادة ملحوظة في عدد الطيارين المسجلين بنسبة 76%، فيما شهد القطاع نموّاً في عدد الشركات المسجلة بنسبة 53%، إلى جانب النموّ بنسبة 75% في النشاط التشغيلي الشهري.

ووفق بيان صحافي صادر أمس، يعكس هذا النمو أهمية دور التكنولوجيا في دعم خدمات النقل الجوي واللوجستيات، وتعزيز الثقة بالبيئة التنظيمية المتقدمة والبنية التحتية الحديثة التي توفرها دبي، إضافة إلى الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين والجهات التجارية المعنية بقطاع الطائرات بدون طيار الذي يواصل توسيع نطاقه وتأثيره في شتى المجالات.

وقال مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله لنجاوي، إن «هذا النمو اللافت يؤكّد الجهود المبذولة لتطوير منظومة الطائرات بدون طيار في دبي، ويجسّد التزامنا بدفع عجلة الابتكار في هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دوراً رئيساً في مستقبل النقل الجوي».

وأشار إلى حرص هيئة دبي للطيران المدني على استمرار ترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة عالمية للابتكار، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة التشغيلية في هذا القطاع الديناميكي. وأضاف أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، ورؤيتها الاستراتيجية التي جعلت من دبي مدينة رائدة في تبني أحدث التقنيات في قطاع النقل.

وتأتي هذه النتائج كجزء من رؤية دبي الطموحة لتعزيز دور الطائرات بدون طيار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحقيق الريادة العالمية في النقل الجوي، مع تقديم الدعم المتواصل للشركات والمشغلين في هذا المجال الحيوي.