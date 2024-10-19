«طيران الإمارات» تحلّق بلقب أفضل ناقلة جوية في العالم

حلّت شركة طيران الإمارات في صدارة قائمة أفضل الناقلات الجوية في العالم لعام 2024، وفقاً لتصنيف صحيفة «التلغراف» البريطانية، والذي اعتمد على تحليل علمي ومنهجي، شمل 90 شركة طيران عالمية.

وأفادت الناقلة في بيان أمس، بأنه تم احتساب التصنيف والتقييمات التفصيلية بناء على أكثر من 30 معياراً، منها: دقة مواعيد الرحلات، وزن الأمتعة المجاني المسموح به، شبكة الوجهات، جودة المطار الرئيس، عمر الأسطول، تميّز برنامج مكافآت الولاء، والوجبات على متن الطائرة، فيما تم احتساب النتائج بناء على بيانات أكثر من 18 جائزة دولية مستقلة، واستطلاعات لآراء القرّاء، وبيانات مواقع التصنيف، ومراجعات الخبراء.

ووصفت دراسة «التلغراف» شركة طيران الإمارات، بأنها «ناقلة جديرة بالفوز»، لأنها سجلت علامات عالية في كل فئات المعايير تقريباً، بدءاً من وزن الأمتعة إلى دقة مواعيد الرحلات، كما وصفتها بأنها الناقلة التي تشغّل أكبر عدد من طائرات «إيرباص A380» العملاقة ذات الطابقين، وهي أكثر طائرة يحبها المسافرون، لأنها توفر أكبر مساحة للمقاعد والأرجل في مقصورات كل الدرجات، بما في ذلك الدرجة السياحية.

وقالت الصحيفة البريطانية، في معرض سردها أسباب فوز «طيران الإمارات» باللقب: «الدرجة السياحية الممتازة على طائرات (الإمارات) من طراز (A380)، هي الأفضل في الأجواء، كما أن درجة الأعمال لا تخيب الآمال أبداً، وهي تأتي مع خدمة السيارة مع سائق من المطار وإليه، وهو أمر نادر الحدوث».

وأضافت: «تضم الدرجة الأولى أفضل قائمة مشروبات في أي ناقلة أخرى إلى جانب خدمة (الشاور سبا)، كما تعد شبكة وجهاتها واحدة من الكبرى في العالم، إذ تضم 140 وجهة في 77 دولة، ونتيجة لكل ذلك قام 30 ألفاً من قراء (التلغراف ترافيل) بالتصويت لـ(طيران الإمارات) كأفضل ناقلة في العالم للرحلات الطويلة».

وشملت المنهجية المستقلة للدراسة 90 شركة طيران، تم اختيارها بناء على عدد المسافرين الذين يتم نقلهم سنوياً، وتم منح النقاط بناء على أداء كل ناقلة عبر مجموعة من المعايير، بما في ذلك الموثوقية، قدرات الاتصال، شروط الأمتعة، تجربة السفر، متوسط عمر الأسطول، جودة المطار الرئيس، تميز برنامج مكافأة الولاء، السلامة، الإرث، جودة صالات المطارات، إلى جانب بيانات استطلاعات آراء القراء المتعددة، وتصنيفات مؤسسات «أبيكس»، «إيرلاين ريتينغز»، «سكاي تراكس»، و«تراست بايلوت» وغيرها.