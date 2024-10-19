«دبي الإسلامي» يطلق خدمة تمويل السيارات لأصحاب الهمم

أعلن بنك دبي الإسلامي أمس، إطلاق خدمة تمويل السيارات لأصحاب الهمم «ACCESS»، وهي عبارة عن حل تمويلي مصمم خصيصاً لأصحاب الهمم، بهدف تعزيز الشمول والاستقلالية، وتسهيل تنقلهم في الدولة.

وذكر البنك في بيان، أنه تم إطلاق الخدمة الجديدة بمعدلات تمويل تنافسية وخطط سداد مخصصة، تهدف إلى تسهيل امتلاك أصحاب الهمم وأفراد أسرهم للمركبات، وضمان حصولهم على الوسائل اللازمة لشراء سيارة بسهولة ويسر.

وتتضمن هذه الخدمة المتخصصة، توفير التعديلات الفنية اللازمة على المركبات، والتي يتم تسهيلها من خلال التعاون الاستراتيجي مع شركة منافذ لحلول التنقل، ما يضمن أن تلبي المركبات الممولة المتطلبات المحددة لاستخدام أصحاب الهمم.

وعلاوة على ذلك، تم تبسيط عملية التقدم بطلب الخدمة والموافقة على التمويل بالكامل بشكل إلكتروني، ما يجسد التزام بنك دبي الإسلامي بتوفير خدمة متعاملين سلسة وخالية من المتاعب وآمنة في الوقت ذاته.

وستقوم شركة منافذ لحلول التنقل، بتوفير خصومات ومزايا حصرية لمتعاملي تمويل السيارات لأصحاب الهمم «ACCESS»، للاستفادة من خصم يصل إلى 40% على مجموعة المنتجات بالكامل، وخصم يصل إلى 25% على الخدمة والصيانة، وخصم يصل إلى 15% على خدمات التأجير، إضافة إلى ضمان ممتد يصل إلى خمس سنوات على منتجات مختارة.