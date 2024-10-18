طيران الإمارات تحلّق بلقب أفضل ناقلة جوية في العالم

حلّت طيران الإمارات في صدارة قائمة أفضل الناقلات الجوية في العالم لعام 2024، وفقاً لتصنيف صحيفة التلغراف البريطانية، والذي اعتمد على تحليل علمي ومنهجي، وشمل 90 شركة طيران عالمية.

وقد تم احتساب التصنيف والتقييمات التفصيلية بناء على أكثر من 30 معياراً تشمل دقة مواعيد الرحلات، وزن الأمتعة المجاني المسموح به، شبكة الوجهات، جودة المطار الرئيسي، عمر الأسطول، تميّز برنامج مكافآت الولاء، والوجبات على متن الطائرة، وتم احتساب النتائج بناء على بيانات أكثر من 18 جائزة دولية مستقلة، واستطلاعات لآراء القراء، وبيانات مواقع التصنيف، ومراجعات الخبراء.

ووصفت الدراسة طيران الإمارات بأنها "ناقلة جديرة بالفوز"، لأنها سجلت علامات عالية في كافة فئات المعايير تقريباً، بدءاً من وزن الأمتعة إلى دقة مواعيد الرحلات. ووصفتها بأنها الناقلة التي تشغّل أكبر عدد من طائرات إيرباص A380 العملاقة ذات الطابقين، وهي أكثر طائرة يحبها المسافرون، لأنها توفر أكبر مساحة للمقاعد والأرجل في مقصورات كافة الدرجات، بما في ذلك الدرجة السياحية.

وأضافت الصحيفة في معرض سردها لأسباب فوز طيران الإمارات باللقب: "الدرجة السياحية الممتازة على طائرات الإمارات من طراز A380 هي الأفضل في الأجواء، كما أن درجة الأعمال لا تخيب الآمال أبداً وهي تأتي مع خدمة السيارة مع سائق من وإلى المطار، وهو أمر نادر الحدوث. وتضم الدرجة الأولى أفضل قائمة مشروبات في أي ناقلة أخرى إلى جانب خدمة الشاور سبا. كما تعد شبكة وجهاتها واحدة من الأكبر في العالم، إذ تضم 140 وجهة في 77 دولة، ونتيجة لكل ذلك قام 30 ألفاً من قراء "التلغراف ترافيل" بالتصويت لطيران الإمارات كأفضل ناقلة في العالم للرحلات الطويلة.

وشملت المنهجية المستقلة للدراسة 90 شركة طيران، تم اختيارها بناءً على عدد المسافرين الذين يتم نقلهم سنوياً، وتم منح النقاط بناءً على أداء كل ناقلة عبر مجموعة من المعايير، بما في ذلك الموثوقية، قدرات الاتصال، شروط الأمتعة، تجربة السفر، متوسط عمر الأسطول، جودة المطار الرئيسي، تميز برنامج مكافأة الولاء، السلامة، الإرث، جودة صالات المطارات إلى جانب بيانات استطلاعات آراء القراء المتعددة وتصنيفات مؤسسات "أبيكس"، "إيرلاين ريتينغز، "سكاي تراكس"، "تراست بايلوت" وغيرها.

يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لنتائج الدراسة من هنا.

وتذخر طيران الإمارات برصيد حافل من الجوائز العالمية الرفيعة، حيث حصلت منذ مطلع العام الجاري على 19 جائزة بارزة من مجموعة واسعة من المصادر في جميع أنحاء العالم، يتضمن ذلك 7 جوائز ضمن جوائز "سكاي تراكس وورلد إيرلاينز 2024" في شهر يونيو (حزيران)، وهي: جائزة "أفضل ترفيه على متن الطائرة في العالم" و"أفضل وسائل راحة للدرجة الأولى"، و"أفضل درجة أولى في منطقة الشرق الأوسط"، و"أفضل خدمة طعام للدرجة الأولى في الشرق الأوسط"، و"أفضل ناقلة صديقة للعائلة في الشرق الأوسط"، و"أفضل درجة سياحية ممتازة في الشرق الأوسط"، و"أفضل خدمة طعام للدرجة السياحية الممتازة في الشرق الأوسط".

وفي جوائز مجلة باكس إنترناشيونال 2024 في شهر مايو (أيار)، حصدت طيران الإمارات جائزة "أفضل ترفيه واتصال على متن الطائرة في الشرق الأوسط" عن خدمة الإنترنت عالي الجودة في الأجواء ولنظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي والذي يوفر حتى 6500 قناة عالية الجودة.

وتوّجت طيران الإمارات بلقب "أفضل ناقلة جوية في العالم" خلال حفل توزيع جوائز "بيزنس ترافلر الشرق الأوسط 2024" في شهر مايو (آيار) الماضي، كما حصلت على أربع جوائز أخرى هي: "أفضل درجة سياحية ممتازة"، وجائزة "أفضل درجة أولى"، وجائزة "أفضل صالة مطار في الشرق الأوسط"، و"أفضل برنامج للمسافر الدائم".

وفي حفل توزيع جوائز السفر العالمية، حصلت طيران الإمارات على ثلاث من الجوائز المرموقة هي: "الناقلة الجوية الرائدة في الشرق الأوسط"، و"الدرجة الأولى الرائدة في الشرق الأوسط"، و"برنامج المكافآت الرائد في الشرق الأوسط" لبرنامج سكاي واردز طيران الإمارات. كما فاز سكاي واردز طيران الإمارات بجائزة "أفضل برنامج ولاء عالمي في العام في الشرق الأوسط" في حفل توزيع جوائز الولاء العالمية 2024.

كما فازت طيران الإمارات بجائزة التميز لأفضل ترفيه على متن الطائرة على مستوى العالم ضمن جوائز "إيرلاين ريتينغس 2024" في شهر مارس (أذار) الماضي، إلى جانب جائزة أفضل درجة سياحية ممتازة، والتي والتي باتت توفر تجربة سفر فريدة للمسافرين إلى 15 وجهة في جميع أنحاء العالم عبر الناقلة.

جدير بالذكر أن طيران الإمارات لا ترتبط بأي جوائز أو استطلاعات رأي، ولا تدفع مقابل المشاركة في أي جوائز أو تصنيفات أو استطلاعات رأي، ولا تقوم برعاية أياً منها.

أفضل ترفيه في الأجواء بالعالم

يعد فوز طيران الإمارات بجائزة "أفضل نظام ترفيه في الأجواء في العالم" بمثابة دليل على تفرد نظام الناقلة للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز، والذي يتيح للمسافرين اختيار ما يحلو لهم من بين أكثر من 6500 من القنوات التلفزيونية والإذاعية عند الطلب بأكثر من 40 لغة تلبي مختلف الأذواق والاهتمامات. حيث يحظى المسافرون بإمكانية الاختيار من بين أكثر من 4000 ساعة من الأفلام وبث القنوات التلفزيونية، وما يصل إلى 3500 ساعة من الموسيقى والبودكاست، وأكثر من 2000 من أفلام هوليوود والعالم، و250 قناة مخصصة للأطفال والعائلات ومئات المسلسلات التلفزيونية والمجموعات الكاملة بما في ذلك أحدث العروض من "بارامونت +، إتش بي أو ماكس"، "ديسكفري"، "بي بي سي"، "بلومبيرغ أوريجنالز" و"شاهد".

كما تحظى طيران الإمارات بشكل منتظم بإشادات عن تميز قدرات الاتصال في الأجواء، حيث يمكن لجميع المسافرين الأعضاء في برنامج سكاي واردز طيران الإمارات التمتع بشبكة الواي فاي المجانية أثناء سفرهم.

تجربة سفر فريدة حائزة جوائز دولية مرموقة في الدرجتين الأولى والأعمال

تعتبر تجربة السفر بالدرجة الأولى ودرجة الأعمال في طيران الإمارات بمثابة معيار للتميز في صناعة الطيران، حيث ينعم المسافرين بتجربة سفر فريدة وسلسة من الباب إلى الباب بفضل سلسلة من الخدمات والتسهيلات النوعية، بدءاً من خدمة السيارة مع سائق المجانية من وإلى المطار وإمكانية استخدام أكثر من 34 صالة خاصة فاخرة بالمطارات في جميع أنحاء العالم إلى جانب 7 صالات في دبي. كما يحظى المسافرون على الدرجة الأولى بمستويات رفيعة من الراحة المترفة مع أجنحة خاصة مغلقة بالكامل وخدمة "تناول الطعام عند الطلب" من تشكيلة واسعة من أشهى الوجبات، بما في ذلك كميات غير محدودة من الكافيار ومنتجات تعزز من راحتهم مثل بيجامات هيدرا أكتيف الفاخرة ومنتجات العناية بالبشرة من "بايريدو" ومنتجات الاستحمام المستدامة من "فويا" المتاحة في الشاور سبا الموجود على متن طائرات A380. كما يحظى المسافرون على درجة الأعمال أيضاً بوجبات متميزة حائزة جوائز رفيعة وقوائم مشروبات استثنائية ومقاعد قابلة للتحول إلى أسرة مسطحة بالكامل ومجموعات وسائل الراحة من بولغاري للحفاظ على انتعاشهم خلال الرحلات الطويلة إلى جانب إلى قضاء أوقات ممتعة في الصالون الجوي على متن طائرات A380.

الدرجة السياحية الممتازة تنال إشادات واسعة

حظيت الدرجة السياحية الممتازة على متن طيران الإمارات بإشادات واسعة النطاق بفضل تفرد التسهيلات المتاحة بها، حيث تتميز بمقاعد جلدية وثيرة وفسيحة، خصص لكل منها مسافة واسعة تصل إلى 40 بوصة، وهي قابلة للإمالة بمقدار 8 بوصات كما جهزت بمساند للساقين وللقدمين لمزيد من الراحة، ومساند رأس قابل للتعديل في 6 اتجاهات والعديد من المزايا النوعية الأخرى مثل مقابس الشحن التي يمكن الوصول إليها بسهولة في المقعد وطاولة كوكتيل جانبية وشاشة تلفزيون مقاس 13.3 بوصة. ويمكن للمسافرين الشعور بقدر أكبر من الراحة بفضل الوسائد كبيرة الحجم والبطانيات الوثيرة المستدامة المصنعة من انسجة زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها، ومجموعة منتجات الراحة المجانية. كما يحظى المسافرون على الدرجة السياحية الممتازة بتشكيلة من الوجبات الشهية الحائزة جوائز رفيعة، والمستوحاة من مطابخ إقليمية مختلفة ويستخدم في تجهيزها مكونات موسمية طازجة. ويتم تقديم الوجبات في أطباق من الصيني، مصحوبة بأدوات مائدة من الفولاذ المقاوم للصدأ ملفوفة بمنديل من الكتان.

تتوفر الدرجة السياحية الممتازة حالياً على الرحلات إلى 21 وجهة مختلفة، هي: لندن هيثرو، سيدني، ملبورن، كرايستشيرش، أوكلاند، سنغافورة، لوس أنجلوس، نيويورك، هيوستن، سان فرانسيسكو، مومباي، بنغالورو، طوكيو ناريتا، ساو باولو، أوساكا، هانيدا، جنيف، بروكسل، زيورخ، الرياض ودبي.

تجربة سفر عائلية حائزة جوائز رفيعة

فازت طيران الإمارات بالعديد من جوائز "السفر العائلي"، بفضل حرصها على توفير تجربة سفر متميزة للعائلات، من خلال مجموعة من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات العائلات والأطفال، بدءاً من أولوية الصعود للطائرة في الوجهات، والمقاعد الفسيحة وأكبر شاشات تلفزيونية شخصية من نوعها في الدرجة السياحية، ووجبات طعام خاصة وصحية للأطفال على متن الطائرة، ووسائل تسلية ممتعة، ومجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية للأطفال على نظام ice، وخدمات إضافية للمسافرين الصغار دون مرافق، وسفر أصحاب الهمم.