2.18 مليار درهم مبيعات عقارات دبي

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 3.34 مليارات درهم، تضمنت مبيعات بقيمة تجاوزت 2.18 مليار درهم بعد تنفيذ 829 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن منطقة «دبي مارينا» تصدرت المناطق من حيث المبيعات بقيمة 153.9 مليون درهم، نتجت عن 22 صفقة، تلتها منطقة مدينة المطار بنحو 137.83 مليون درهم عبر تنفيذ 49 معاملة، ثم منطقة «الصفا 5» بـ137.2 مليون درهم، جراء تنفيذ 26 صفقة.

وبلغت الرهونات أكثر من 1.06 مليار درهم، فيما وصلت قيمة الهبات إلى نحو 96.53 مليون درهم.