"طيران الإمارات": تأجيل أولى رحلات الطائرة A350 إلى ديسمبر

قال متحدث باسم طيران الإمارات أنه سيتم تأجيل خطط الناقلة المتعلقة بالوجهات التي ستخدمها طائرات الإيرباص A350 الجديدة، وذلك بسبب التأخير في استلام الطائرات، مؤكداً أنه لا توجد أي تغييرات على ترددات الرحلات إلى هذه الوجهات، ولكن سيكون التغيير فقط في طراز الطائرة التي تخدم هذا الخط، ومن المقرر الآن أن تبدأ أول خدمة تجارية لطائرات A350 من طيران الإمارات إلى إدنبرة يوم 16 ديسمبر 2024.

وأكمل: " بمجرد البدء في استلام طائراتنا الجديدة من طراز A350، سنعمل على تسريع دخولها إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن لتزويد عملائنا بأحدث تجارب المقصورة المميزة، ومواصلة خطط توسيع نطاق أسطولنا وشبكة وجهاتنا، وسوف نتواصل مع العملاء المتأثرين بالتغييرات المتعلقة بطرازات الطائرات ومنحهم خيارات سفر بديلة".