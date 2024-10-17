«دي بي ورلد» تستلم 47 ألف حاوية نمطية تحمل علامتها التجارية

حصلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وللمرة الأولى، على 47 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً تحمل علامتها التجارية، والتي تم تسجيلها فعلياً لإدخالها في الخدمة.

وأفادت المجموعة، في بيان أمس، بأنه من المتوقع أن تزيد الحاويات الجديدة من الطاقة الاستيعابية لديها، وتعزز قدراتها على الاستجابة بسرعة ومرونة لاحتياجات المتعاملين، مشيرة إلى أن تلك الحاويات مخصصة لنقل بضائع متنوّعة على مسارات تجارية متعددة لفترات طويلة.

وتُمكّن هذه الإضافة متعاملي مجموعة موانئ دبي العالمية من الاستفادة بسهولة من توفر الحاويات بشكل مستمر، ما يضمن القدرة المتواصلة على نقل البضائع، حتى أثناء فترات الذروة أو الاضطرابات غير المتوقعة في سلاسل التوريد.

ومن خلال تعزيز تحكمها بجداول التسليم، يمكن لمجموعة موانئ دبي العالمية تقليل مخاطر التأخير، الأمر الذي يجعل سلاسل التوريد أكثر مرونة واستجابة لطبيعة الأعمال المتسارعة في الوقت الحاضر.

ويتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجية تجديد أسطول المجموعة، والتزامها بتزويد متعامليها بمعدات فعّالة وعالية الكفاءة.

ومن خلال الاستثمار في أسطول أكثر حداثة مع احتياجات أقل لأعمال الصيانة، يمكن للمجموعة الحدّ من التكاليف التشغيلية، وتحويل تلك المزايا مباشرة إلى المتعاملين، ما يوفر لهم خدمة عالية الجودة باستمرار.

وقال الرئيس التنفيذي العالمي لعمليات خدمات النقل البحري في مجموعة موانئ دبي العالمية، جانيش راج: «تواجه سلاسل التوريد ضغوطاً متزايدة في ظلّ بيئة تجارية مركبة تتسم بتنافسيتها المتصاعدة»، مشيراً إلى أن إضافة 47 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً إلى المنظومة الحالية لأصول المجموعة، ستسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية، وتلبية احتياجات المتعاملين، مع ضمان وصول بضائعهم من بداية إلى نهاية سلسة التوريد بأكملها عبر شريك واحد.

وتغطي الأصول المملوكة لمجموعة موانئ دبي العالمية كامل سلسلة التوريد اللوجستية متعددة الوسائط، بما يشمل السفن والموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الاقتصادية ومرافق المستودعات ومراكز التخزين المُبرّد المخصّصة للمستحضرات الصيدلانية، إضافة إلى معدّات النقل الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالوقود الصديق للبيئة، والمحافظ الرقمية التي تتيح للمستخدمين إجراء معاملات إلكترونية.