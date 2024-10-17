«نخيل» ترسي عقوداً بـ 5 مليارات درهم لبناء فلل في «نخلة جبل علي»

أعلنت شركة نخيل العقارية، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ذراع التطوير العقارية لـ«دبي القابضة»، ترسية ثلاثة عقود رئيسة بقيمة إجمالية تزيد على خمسة مليارات درهم لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمجموعة من الفلل الحصرية الفاخرة على السعفات الست الأولى من مشروع «نخلة جبل علي»، والتي من المقرر إنجازها أواخر عام 2026.

وذكرت الشركة، في بيان أمس، أن العقود التي تمت ترسيتها على شركات «جينكو للمقاولات العامة»، و«شابورجي بالونجي ميدإيست»، و«اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء» (يونك)، تمثّل إنجازاً مهماً في عملية التطوير الجارية لهذه الوجهة البحرية الرائدة في دبي. ويشمل نطاق العمل بموجب العقود الثلاثة، بناء 723 فيلا فاخرة «بيتش كولكشن» و«كورال كولكشن» بواجهة شاطئية حصرية عبر ست سعفات، هي (K وL وM وN وO وP)، إضافة إلى التطوير الشامل لبنية تحتية وفق المستويات العالمية، ومساحات عامة نابضة بالحياة داخل السعفات المعنية على «نخلة جبل علي».

وسيُرسي مشروع «نخلة جبل علي» معياراً جديداً للمعيشة على الواجهة البحرية، حيث يمكن للمقيمين أن يتطلعوا إلى مجموعة متنوعة من الفلل الشاطئية «بيتش كولكشن» المكونة من خمس وست غرف نوم، والتي يبلغ عددها 539 فيلا، إضافة إلى 184 فيلا فاخرة «كورال كولكشن» تضم سبع غرف نوم، والتي صمم كل منها بعناية فائقة مع إمكانية الاختيار من بين ثمانية أنماط معمارية مميزة لفلل «بيتش كولكشن» وثمانية أنماط أخرى لفلل «كورال كولكشن». وتتميّز الفلل الفاخرة بمساحات مبنية واسعة تراوح بين 8 آلاف و15 ألف قدم مربعة.

وقال الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: إن «مشروع (نخلة جبل علي)، يمثّل قمة نمط المعيشة الفاخر على الواجهة البحرية، ويعكس رؤية دبي للنمو والازدهار، إذ من المقرر أن يسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للإمارة، وجذب المزيد من الاستثمار والسياحة في السنوات المقبلة».

وأضاف أن «التعاون مع شركات (جينكو للمقاولات العامة)، و(شابورجي بالونجي ميدإيست)، و(اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء) في مشروع نخلة جبل علي، يعكس التزامنا بتطوير وتوفير تجارب معيشية راقية وفق أعلى المستويات العالمية».

وتأتي عقود بناء الفلل الأخيرة في أعقاب ترسية عقود في وقت سابق من العام الجاري لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية والطرق العامة والأعمال البحرية في مشروع «نخلة جبل علي».

وستقوم شركة «جينكو للمقاولات العامة» بتسليم 197 فيلا تقع على السعفتين (O وP)، فيما ستتولى شركة «شابورجي بالونجي ميدإيست» بناء 275 فيلا على السعفتين (M وN)، بينما ستقدم شركة (يونك) خبراتها لتطوير السعفتين (K وL)، وبناء 251 فيلا.