32 طائرة أسطول الإمارات للشحن الجوي بحلول 2030

كشفت "الإمارات للشحن الجوي"، ذراع الشحن التابعة لشركة "طيران الإمارات"، إنها تستهدف تشغيل 32 طائرة مخصصة لخدمات الشحن في العام 2030 ورفع عدد محطات الشحن إلى 72 وجهة ضمن شبكتها، مشيرة إلى أن الشركة تدرس حالياً طلب شراء المزيد من الطائرات المخصصة للشحن وتفاضل بين طائرات البوينغ 777 والإيرباص أيه 350.

وقال نائب رئيس أول الإمارات للشحن الجوي للتخطيط؛ نديم سلطان، إن الشركة ستشهد خلال الفترة المقبلة خطة توسعة كبرى، حيث تتطلع إلى مضاعفة حجم أسطولها بحلول العام 2026 وتشغيل نحو 32 طائرة في العام 2030، مشيراً إلى أن الشركة تشغل حالياَ 11 طائرة طراز «بوينغ F777»، لخدمات الشحن إلى جانب خمس طائرات مستأجرة من طراز «B-747F».

وذكر سلطان على هامش المشاركة في "أسبوع مستقبل الطيران" أن النمو الكبير في حجم الأسطول يستدعي رفع الطاقة الاستيعابية التي تصل حالياً إلى 2.2 مليون طن سنوياً في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، مشيراً إلى أن الشركة ستنفذ خلال الفترة المقبلة خطة توسعة تشمل 300 ألف طن إضافي ليصل إجمالي الطاقة إلى 2.5 مليون طن سنوياً بحلول 2030.

وبين أن الشركة تشغل رحلاتها المخصصة لخدمات الشحن إلى 41 وجهة عالمياً خلال الفترة الحالية، وتستهدف إلى رفع شبكتها إلى 72 وجهة في العام 2026.

وذكر أن الإمارات للشحن الجوي تدرس حالياً طلب شراء المزيد من الطائرات المخصصة للشحن وتفاضل بين طائرات البوينغ 777 والإيرباص أيه 350.

وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، تواصل (الإمارات للشحن الجوي)، العمل على تعزيز مكانة دبي كأكبر مركز لوجستي في العالم، وتوسيع أسطولها وشبكتها لتقديم خدمات أفضل للمتعاملين العالميين.