«الإمارات دبي الوطني» ينضم إلى «شراكة للتنوّع البيولوجي»

عزّز بنك الإمارات دبي الوطني، التزامه حماية التنوع البيولوجي، من خلال انضمامه إلى «الشراكة من أجل المحاسبة المالية للتنوّع البيولوجي». وأصبح البنك أول شريك في المنطقة لهذه المبادرة العالمية التي تمكّن المؤسسات المالية من اتباع نهج موحّد لتقييم وكشف تأثير واعتمادية القروض والاستثمارات على التنوع البيولوجي.

وتأتي خطوة بنك الإمارات دبي الوطني للانضمام إلى «الشراكة من أجل المحاسبة المالية للتنوّع البيولوجي» في وقت حاسم قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي «كوب 16» المقرر عقده في كالي، كولومبيا في 2024.

وقال كبير مسؤولي الاستدامة رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، فيجاي باينز: «يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بانضمامه إلى (الشراكة من أجل المحاسبة المالية للتنوّع البيولوجي) كأول شريك لها في المنطقة، بهدف استكشاف الروابط الأساسية بين التمويل والتنوع البيولوجي. ويسلط هذا التعاون الضوء على التزام البنك دمج الاعتبارات المتعلّقة بالتنوع البيولوجي في عمليات صنع قراراته المالية، وهو ما يتماشى مع أولويّات (كوب 16) المقبلة في مدينة كالي الكولومبية».

وأضاف: «بصفتنا مجموعة مصرفية تتبنى منهجيات عمل مسؤولة اجتماعياً، فإننا نسعى دائماً لاستكشاف سبل متنوّعة لتعزيز التزامنا التمويل المستدام. ونظراً لأن المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم توجه التدفقات المالية بعيداً عن المشاريع التي لها تأثير سلبي في الطبيعة، فمن الضروري أن يكون بنك الإمارات دبي الوطني رائداً في تمكين الشفافية والتقييم المسؤول والإفصاح عن تأثير قراراتنا المالية في التنوع البيولوجي».