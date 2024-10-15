محاكم مركز دبي المالي تطلق خدمات رقمية في «جيتكس»

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم عن إطلاق مجموعة من الخدمات العامة الرقمية ابرزها تشمل خدمة وصية الأصول الرقمية وخدمة الإشهادات والتصديقات ومركز خدمة التسويات الودية الذي يتيح إجراء لقاءات عبر الإنترنت عن طريق نظام إدارة القضايا المحدّث والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. وكشفت المحاكم عن هذه الخدمات ضمن فعاليات معرض جيتكس العالمي 2024، حيث قدمت عروضاً حية استعرضت من خلالها منصات الخدمات الجديدة، وسبل الوصول إليها، وخصائصها الوظيفية، ومزايا بروتوكولاتها الأمنية.

تشكل وصية الأصول الرقمية إضافة جديدة لباقة خدمات الوصايا الحالية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهي عبارة عن نموذج وصية يتيح للأفراد توزيع أصولهم الرقمية باستخدام محفظة غير وصائية من محاكم مركز دبي المالي العالمي.

تشمل أشكال الأصول الرقمية المعترف بها في المحفظة: (الإيثيريوم (ETH) والبيتكوين (BTC) والماتيك وعملة الدولار الأميركي (USDC) والتيثر (USDT) والهيديرا -HBAR).

ومن الخدمات الأخرى التي تم الإعلان عنها ضمن باقة الخدمات الرقمية الجديدة، خدمة الإشهادات والتصديقات، التي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وتختص بتوثيق المستندات باللغة الإنجليزية فقط. وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين ثلاث خيارات هي: الخدمة الذاتية المؤتمتة، أو الخدمة المباشرة عبر الإنترنت، أو خدمة الحضور الشخصي. إضافة إلى ذلك، تتيح الخدمة للعملاء خيار استخدام خدمة المصادقة من خلال خاصية التحقق من المصدر الأساسي (PSV).

ويتم إصدار ختم إلكتروني أو مادي لكل وثيقة كما يتم التحقق من المستندات الموثقة باستخدام أساليب تشفير متقدمة مدعومة بتقنية «هيديرا بلوكتشين»، وذلك من خلال تسجيل جميع وقائع التوثيق ووضع ختم زمني على سلسلة البلوكتشين.

وستوفر المحاكم مساراً جديداً لحل النزاعات، وذلك من خلال مركز خدمة التسويات الودية الذي سيمكن أطراف النزاع من التفاوض لحل خلافاتهم بمساعدة وسطاء مسجلين من الفئة الثالثة لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وتتيح هذه الخدمة للأطراف إمكانية اختيار الوسطاء والاتفاق على الرسوم والشروط مسبقاً، إضافة إلى خيار عقد اجتماعات الوساطة عبر الإنترنت باستخدام نظام إدارة القضايا المُحدّث والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو إجراء الاجتماع بالحضور الشخصي في مقر المحاكم.