الجابر يطلق الموقع الإلكتروني الجديد لـ «الصناعة»

أطلق وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الموقع الإلكتروني التفاعلي الجديد للوزارة، والذي يوفر للمستثمرين والشركات والأفراد أدوات بحث متقدمة مدعومة بلغات عدة، وخدمة المساعدة التفاعلية المباشرة للمتعاملين، لتعزيز وصول المستثمرين والشركات والأفراد إلى الخدمات والبيانات، إضافة إلى مساعدتهم خطوة بخطوة في إنجاز معاملاتهم.

جاء ذلك خلال زيارة الجابر لمنصة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض «جيتكس غلوبال» في دبي، حيث أجرى والوفد المرافق له، جولة تضمنت عدداً من المنصات التابعة لجهات حكومية وخاصة، واطلع على أبرز الحلول الرقمية والمشاريع والمبادرات في التحول الرقمي وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

كما اطلع على النسخة التجريبية من المشروع التحولي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: المنصة الشاملة للبيانات الرقمية الصناعية (علوم الصناعة)، والذي يهدف إلى دعم وتمكين صُناع القرار في القطاع الصناعي من خلال جمع البيانات وتحليلها، بما يعزز نمو القطاع الصناعي ويساهم في عرض الفرص الاستثمارية المتوفرة، ويدعم القدرة التنافسية الصناعية للدولة، ويمنح صُناع مميزات تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة لتطوير أعمالهم.

وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات النسخة 44 من معرض «جيتكس غلوبال»، لعرض عدد من الخدمات الإلكترونية والذكية الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، إضافة إلى تنظيم الوزارة لثلاث ورش عمل تتطرق إلى الذكاء الاصطناعي وتحديات الأمن السيبراني، والامتثال وطرق النجاح في بيئات الأعمال المتغيرة.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي: «تأتي مشاركة الوزارة في المعرض تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة لتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، وتسريع التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والأفراد، بما يعزز تنافسية الشركات المحلية على المستوى الإقليمي والدولي».

وأكد أن الوزارة في إطار توجهاتها الاستراتيجية لتعزيز النمو الصناعي المستدام، تركز على تحسين تجربة المتعاملين، وتوفير البيانات والمعلومات بصورة تدعم قدرتهم على اتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ، ودعماً للتوجهات الوطنية للتحول الرقمي، وتوفير خدمات تفاعلية تدعم رحلة المستثمر والمتعامل.