65 شركة مليارية تشارك في فعاليات "إكسباند نورث ستار 2024"

استقطب معرض "إكسباند نورث ستار 2024"، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر من 13 إلى 16 أكتوبر الجاري، 65 شركة مليارية "يونيكورن" تتجاوز قيمتها السوقية مجتمعة 400 مليار دولار أمريكي، مما يجسد أهمية الحدث لكبار المستثمرين والشركات الرقمية العالمية الرائدة في مختلف التخصصات والمجالات الرقمية.

وأكد مسؤولو شركات مليارية مشاركة في المعرض أن دبي تشكل بوابة مثالية لتأسيس المشاريع الرقمية المبتكرة والانطلاق إلى العالمية، وذلك بفضل ما توفره الإمارة من مناخ محفز للابتكار والإبداع، وبيئة أعمال متكاملة تدعم طموح الشركات العالمية المتخصصة في عالم التقنيات المتقدمة لتطوير حلول نوعية تسخر طاقات الذكاء الاصطناعي لخدمة كافة القطاعات.

وأشاد مسؤولو الشركات المليارية بالحضور العالمي المتنوع الذي يتميز به "إكسباند نورث ستار" والذي تحول إلى منصة توفر منظومة ملهمة لتقديم الرؤى المستقبلية حول التطور التكنولوجي والابتكار الرقمي، معتبرين أن المعرض رسخ مكانته كوجهة عالمية للتواصل والتفاعل والتعاون وإيجاد الأفكار المبتكرة لإطلاق شركات مليارية أخرى، والتي أصبحت تشهد زيادة متسارعة عالمياً.

منظومة مزهرة

وسلطت الشركات المليارية خلال المعرض، الضوء على نجاح دبي في إنشاء منظومة مزدهرة للاقتصاد الرقمي، عبر جهودها لاستقطاب الشركات الناشئة العاملة في القطاعات التقنية المتنوعة. كما أكد مسؤولو هذه الشركات على دور المعرض في تقديم نظرة معمقة حول تطورات قطاع التكنولوجيا بشكل عام، وفي مجالي البلوك تشين والذكاء الاصطناعي بشكل خاص، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإمكانات التحويلية للتكنولوجيا التي تشكل ركيزة رئيسية للارتقاء في أداء جميع القطاعات.

مركز استراتيجي

وقال فابريزيو ديل مافيو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "أكسيليرا إيه آي" الهولندية المتخصصة في تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء: "تشكل دبي بموقعها الاستراتيجي الذي يتيح التوسع إلى الأسواق العالمية وبنيتها التحتية المتقدمة، فرصة لتطوير أعمالنا والتوسع التجاري واكتشاف أسواق جديدة مثل الهند وأفريقيا، والتي تعتبر من الأسواق الواعدة لهذه الصناعة".

إمكانات النمو

من جانبه قال روبرت كالوزا الرئيس التنفيذي لشركة "بيلون" البولندية المتخصصة في تبادل البيانات والوثائق الآمنة باستخدام تقنية البلوك تشين :"تتمتع دبي بقدرة كبيرة على تعزيز التعاون وجذب المواهب العالمية، ما يجعلها مدينة استثنائية وملهمة ومحفزة على الابتكار، ولاسيما من خلال ما توفره من إمكانات لنمو المشاريع سواء في الأسواق المحلية أو الأسواق العالمية".

فيما أشاد كورنيل أماريي الرئيس التنفيذي لشركة "لومن" الرومانية المتخصصة في تطوير تكنولوجيا مبتكرة لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، بالتزام دبي بتحفيز الابتكار مضيفاً:"يدرك الجميع أهمية دبي لكافة قطاعات الأعمال عالمياً، فهي تمثل محوراً أساسياً لاكتشاف الفرص بالنسبة للشركات التي تسعى لترسيخ حضورها عالمياً".

جذب المواهب والاستثمارات

ويؤكد وجود هذه الشركات الكبرى في المعرض مواصلة دبي تعزيز دورها ضمن صدارة مراكز التكنولوجيا العالمية، كما يعكس التزامها بتوفير منظومات عمل ممكنة للشركات العالمية على اختلاف قطاعاتها ومجالاتها، وجاذبة للاستثمارات والمواهب، وقادرة على تشجيع الابتكار لتمكين قطاع التقنيات الحديثة من مواصلة الازدهار، وابتكار كل ما هو جديد وقادر على إحداث التأثير المطلوب في أداء القطاعات الحيوية.

وباعتباره أكبر حدث عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين، يستقطب "إكسباند نورث ستار" ما يزيد على 1,800 شركة ناشئة، وأكثر من 1,200 مستثمر من أكثر من 100 دولة يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 1 تريليون دولار.