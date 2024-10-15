الأعلى على الإطلاق.. دبـــي تستقبل 11.93 مليون سائح دولي في 8 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 11.93 مليون سائح دولي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ11.1 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 7.5%، مسجلة رقماً قياسياً يعد على الإطلاق.

وبحسب بيانات للدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في مختلف المؤشرات، بما في ذلك إجمالي عدد الزوّار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مقارنة بمستويات العام الماضي.

ووفقاً للمنطقة الجغرافية المُصدرة للزوار، حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول، مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي عدد الزوار في الفترة بين يناير وأغسطس 2024، مسجلة نحو 2.32 مليون سائح دولي، تلتها منطقة جنوب آسيا بنسبة 17%، مسجلة أكثر من مليوني سائح.

وجاءت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الثالث، مستحوذة على نحو 15%، مسجلة نحو 1.8 مليون زائر، بينما حلّت رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المركز الرابع بنحو 14%، بمعدل وصل إلى 1.64 مليون سائح، مقابل نسبة بلغت 12% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبمعدل وصل إلى 1.37 مليون سائح، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 10% من الإجمالي، مسجلة نحو 1.16 مليون سائح دولي.

بدوره، وصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من منطقة الأميركيتين إلى أكثر من 791 ألف سائح دولي، مستحوذتين على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 5% لإفريقيا، بمعدل وصل إلى نحو 561 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2%، بمعدل 218 ألف سائح دولي.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية أغسطس الماضي، أكثر من 151 ألفاً و388 غرفة فندقية ضمن 824 منشأة فندقية، مقابل نحو 148 ألفاً و593 غرفة فندقية ضمن 814 منشأة في نهاية أغسطس 2023.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 52.7 ألف غرفة فندقية ضمن 165 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 43.6 ألف غرفة فندقية ضمن 196 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة بلغت نحو 28.9 ألف غرفة فندقية، ضمن 275 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية، فسجلت نحو 26.1 ألف غرفة ضمن 188 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي. ووصل معدل إشغال الغرف الفندقية في دبي إلى 76.2% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مقارنة مع متوسط إشغال 75.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في السياق نفسه، سجل الزوّار الدوليون 27.8 مليون ليلة مبيت خلال أول ثمانية أشهر من 2024، مقابل 27 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة، بنسبة نمو بلغت نحو 3%، فيما بلغ طول مدة إقامة النزلاء 3.6 ليالٍ.

وبحسب البيانات، فقد بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 503 دراهم، مقارنة مع 487 درهماً في الفترة ذاتها من عام 2023، ووصل متوسط العائد من الغرف المتوافرة إلى 384 درهماً، مقابل 368 درهماً في عام 2023.

. 151.38 ألفاً عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية أغسطس ضمن 824 منشأة فندقية.