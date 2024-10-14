رقم قياسي.. دبي تستقبل 12 مليون سائح دولي في 8 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 11.93 مليون سائح دولي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ11.1 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 7.5%.

وبحسب بيانات للدائرة حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في مختلف المؤشرات، بما في ذلك إجمالي عدد الزوّار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مقارنة بمستويات العام الماضي.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أغسطس الماضي، أكثر من 151 ألفاً و388 غرفة فندقية ضمن 824 منشأة فندقية، مقابل نحو 148 ألفاً و593 غرفة فندقية ضمن 814 منشأة في نهاية أغسطس 2023.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 52.7 ألف غرفة فندقية ضمن 165 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 43.6 ألف غرفة فندقية ضمن 196 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة بلغت نحو 28.9 ألف غرفة فندقية، ضمن 275 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فسجلت نحو 26.1 ألف غرفة ضمن 188 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي. ووصل معدل إشغال الغرف الفندقية في دبي إلى 76.2% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مقارنة مع متوسط إشغال 75.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في السياق نفسه، سجل الزوّار الدوليون 27.8 مليون ليلة مبيت خلال أول ثمانية أشهر من 2024، مقابل 27 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة، بنسبة نمو بلغت نحو 3%، فيما بلغ طول مدة إقامة النزلاء 3.6 ليالٍ.

وبحسب البيانات، فقد بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 503 دراهم، مقارنة مع 487 درهماً في الفترة ذاتها من عام 2023، ووصل متوسط العائد من الغرف المتوافرة إلى 384 درهماً، مقابل 368 درهماً في عام 2023.