«طيران الإمارات»: محادثات جدّية مع «بوينغ» بسبب تأجيل تسليم طائرة «777 إكس»

قال رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك، إنه «مع توقف إجراءات ترخيص طائرة (بوينغ 777 إكس)، وفي ظل عدم وجود جدول زمني واضح لاستئناف ذلك، إضافة إلى الإضرابات التي تدخل أسبوعها الرابع، لا أرى كيف يمكن لشركة (بوينغ) تقديم أي توقعات دقيقة أو واقعية فيما يتعلق بمواعيد تسليم الطائرة».

وأضاف كلارك في بيان لوسائل الاعلام أن «طيران الإمارات» واجهت تحديات كبيرة نتيجة العمليات المتكررة في برنامج الطائرة «777 إكس».

وتابع: «اضطررنا في (طيران الإمارات) إلى إجراء تعديلات كبيرة ومكلفة للغاية على برامج أسطولنا نتيجة لإخفاقات تعاقدية عدة من قبل (بوينغ)، وسنجري محادثة جدية مع الشركة خلال الأشهر القليلة المقبلة».