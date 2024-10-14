بيان من "طيران الإمارات" بخصوص رحلاتها إلى العراق ولبنان وإيران

قالت "طيران الإمارات"، إنها ألغت رحلاتها من وإلى بغداد وطهران حتى 23 أكتوبر الجاري.

وذكرت الناقلة على موقعها الشبكي أنها ستستأنف رحلات البصرة اعتباراً من 17 أكتوبر.

وتابعت: تظل رحلات "طيران الإمارات" من وإلى بيروت ملغاة حتى 31 أكتوبر 2024. مشيرة إلى أنه يتعين على المتعاملين المتأثرين الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على خيارات سفر بديلة أو الاتصال بالشركة إذا كانوا قد حجزوا مع "طيران الإمارات" مباشرة.

وذكرت: يُطلب من المتعاملين التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم لتلقي التحديثات، مضيفة: نحن نراقب الوضع في المنطقة عن كثب ونتواصل مع السلطات المعنية بشأن التطورات.