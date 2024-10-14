تجار: انتعاش تجارة السبائك.. وطلب محدود على المشغولات الذهبية الجديدة

انخفضت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي بين 3.75 وخمسة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، أن تراجع الأسعار حفز طلباً محدوداً على المشغولات الذهبية الجديدة، رغم استمرار أسعار الذهب عند معدلات مرتفعة، بينما شهدت في المقابل تجارة السبائك نمواً في الأسواق عبر بيع متعاملين للسبائك إلى المتاجر. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 316.75 درهماً، بانخفاض قيمته خمسة دراهم، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 293.25 درهماً، بتراجع 4.75 دراهم. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 284 درهماً بانخفاض قيمته أربعة دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 247.5 درهماً، بتراجع بلغ 3.75 دراهم.

وقال مدير شركة «ريكيش لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكيش داهناك: «شهدت الأسواق طلباً محدوداً من المتعاملين في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، وذلك مع تراجع الأسعار بمعدلات غير محفزة، واستمرارها عند حدود سعرية مرتفعة، وهو ما أدى بدوره، إلى أن تشهد المتاجر معدلات إقبال لافتة من المتعاملين على بيع ما بحوزتهم من سبائك وعملات ذهبية».

من جهته، قال مدير محل «ماشو للذهب والمجوهرات»، راج باهي، إن «تسجيل أسعار المعدن الأصفر لمعدلات مرتفعة متتالية وبنسب كبيرة خلال الأسابيع السابقة، جعل تأثير التراجع السعري الأخير محدوداً للغاية، ومعدلات الإقبال على شراء المشغولات الذهبية الجديدة غير كبيرة، فيما استمرت تجارة السبائك في تسجيل معدلات انتعاش لافتة مع إقبال عدد من المتعاملين على بيع منتجات للسبائك الذهبية إلى المتاجر»، متوقعاً أن تستمر تجارة قطاع السبائك في الانتعاش خلال الفترات المقبلة ما لم تسجل الأسعار معدلات تراجع كبيرة مؤثرة.

أما مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، فقال إن «منافذ البيع شهدت معدلات إقبال محدودة من المتعاملين على شراء المشغولات الذهبية الجديدة خلال الفترة الأخيرة مع تراجع أسعار المعدن الأصفر، فيما تركزت نسب كبيرة من الإقبال على الأفواج السياحية في أسواق دبي»، لافتاً إلى أنه «وفقاً للأسعار الحالية للمعدن الأصفر، فإن الأسواق تشهد معدلات نمو كبيرة في الإقبال على بيع السبائك والعملات لمنافذ البيع للاستفادة من استمرار الأسعار عند حدود مرتفعة رغم التراجع السعري لها».