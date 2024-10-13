الحسيني: «بريكس» ترسخ التعاون بين بلدان الجنوب

أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن دول «بريكس» ملتزمة بترسيخ مبادئ التعاون بين بلدان الجنوب، مشيراً إلى ضرورة ضمان البنية التحتية المناسبة لزيادة الاستفادة من التدفقات الاقتصادية العالمية، وتمكين اندماج الدول منخفضة الدخل في النظام المالي الدولي، من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة لآليات الدفع، وتمكين التمويل بالعملات المحلية.

جاءت تصريحات الحسيني، على هامش مشاركة دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية والمصرف المركزي، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة «بريكس» الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، بحضور وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري.