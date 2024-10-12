مليارا دولار استثمارات شركات دبي في تركيا

أكد مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، أن الاستثمارات التركية في سوق دبي بلغت نحو 100 مليون دولار (367 مليون درهم) خلال الفترة من 2015 إلى 2023، في حين وصلت استثمارات الشركات العاملة لدبي في السوق التركية إلى نحو ملياري دولار (7.34 مليارات درهم) من 2018 حتى النصف الأول من 2024.

وقال لوتاه في تصريح على هامش مشاركته في البعثة التجارية إلى تركيا، إن «الهدف من البعثة التجارية إلى إسطنبول، التي تضم 16 شركة من إمارة دبي، هو تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين دولة الإمارات ودبي وتركيا، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة العام الماضي»، مشيراً إلى أن البعثة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعكس التزام غرف دبي المتزايد بتسهيل الأعمال وزيادة التبادل التجاري والاستثماري مع تركيا.

ولفت إلى النمو الكبير في عدد الشركات التركية التي أسست أعمالها في دبي، حيث بلغ عدد الشركات التركية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 315 شركة في عام 2014، في حين ارتفع ليبلغ مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 3258 شركة نشطة، أي بنمو 934% خلال العقد الماضي، ما يعكس جاذبية دبي وتنافسيتها العالمية.

وأشار إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع تركيا حققت نمواً بلغ 106% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله، معتبراً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أسهمت في تعزيز التبادل التجاري، لافتاً إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على إزالة التعرفات الجمركية، بل تشمل أيضاً إزالة الحواجز غير الجمركية، ما يعزز تحفيز المستثمرين والتجار على دخول السوق التركية، ويسهم في تقليل البيروقراطية، وتشجيع مزيد من المستثمرين.

وشدد لوتاه على أهمية قطاعات مثل الأحجار والمعادن، التي تحقق أرقاماً ملحوظة في التجارة، لافتاً إلى أن التركيز المستقبلي سيكون على الاستفادة من النمو في الاقتصاد الرقمي، وعرض هذه الفرص على الشركات التركية، التي تتمتع بقدرة قوية على تصدير خدمات البرمجيات إلى السوق الأوروبية.

وأشار إلى الفرص المتاحة لتعزيز دور شركات البناء والتطوير العقاري التركية في السوق العقارية المتنامية في دبي، مؤكداً أن هذه الفرص تسهم في توسيع الاستثمارات والشراكات بين الشركات من كلا الجانبين.

وأكد أهمية فعاليات الاقتصاد الرقمي التي تنظمها إمارة دبي، مثل معرض «إكسباند نورث ستار»، الذي يشكل فرصة للشركات التركية للاستفادة من الحوافز المتاحة، وتصدير الخدمات الرقمية من دبي إلى الأسواق الإقليمية.

وفي ما يتعلق بالمكتب التمثيلي الخارجي لغرفة دبي العالمية في إسطنبول، أوضح لوتاه، أن دوره يكمن في دعم الشركات المتمركزة في دبي للتوسع عالمياً، وتقديم الدعم للشركات التركية الراغبة في دخول سوق دبي، ما يسهم في تسهيل الاستثمارات والشراكات المشتركة.

وأشار إلى الاهتمام المتزايد من قبل شركات دبي في الاستثمار في قطاعات التخزين واللوجستيات والعقارات والصناعات الدوائية في تركيا.

إلى ذلك، اختتمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى صربيا وتركيا، ضمن إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، بتوقيع سبع مذكرات تفاهم في تركيا، وعقدها أكثر 243 اجتماعاً ثنائياً للأعمال في إسطنبول بين شركات من دبي ونظيراتها من تركيا، لبحث إبرام شراكات واعدة، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة المشتركة.

وكانت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع تركيا قد ارتفعت من 61.1 مليار درهم في 2022، إلى 126.4 مليار درهم خلال العام الماضي، لتسجل بذلك نمواً بنسبة 106.9%.

نمو التبادل التجاري

قال القنصل العام للإمارات في تركيا، سعيد صقر المهيري، إن «العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا تشهد معدلات تطور متسارعة في مجالات مختلفة»، لافتاً إلى أن «البعثة التجارية التي نظمتها غرف دبي تدعم نمو علاقات التبادل التجاري بين الشركات العاملة في البلدين».

وكشفت بيانات لمكتب الاستثمار التركي، أن عدد الشركات الإماراتية العاملة في الأسواق التركية يقدر بنحو 76 شركة تعمل في قطاعات التكنولوجيا والنقل والإمداد والصحة والخدمات المالية والبنوك، والإنشاءات والمقاولات والطاقة والملابس والمنسوجات، والخدمات السياحية.