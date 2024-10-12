قمة «البلوك تشين 2024» تنطلق في دبي غداً

أعلن مركز دبي التجاري العالمي انطلاق قمة «مستقبل البلوك تشين 2024» غداً في «دبي هاربر». وتستمر الفعالية لأربعة أيام، وتقام تزامناً مع «إكسباند نورث ستار» في إطار معرض «جيتكس غلوبال»، حيث تستقطب الفعالية أكثر من 1200 مستثمر، و120 جهة عارضة، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً من أكثر من 50 دولة.

وتسلط القمة الضوء على بعض أكثر الشركات المليارية تأثيراً في العالم، والتي تسهم في رسم ملامح مستقبل تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي.