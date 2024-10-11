إقرار إدراج "أبوظبي التعاونية" في سوق أبوظبي للأوراق المالية

وافقت الجمعية العمومية لجمعية أبوظبي التعاونية، التابعة لمجموعة مير، على تحويل التعاونية إلى شركة مساهمة عامة وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووافقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها المنعقد الخميس الماضي، على تجزئة أسهم التعاونية لزيادة جاذبيتها للمستثمرين، وتوزيع أرباح بقيمة 135 مليون درهم على المساهمين.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأداء المالي والإنجازات التي حققتها الجمعية على مدار العام، كما تمت مناقشة الأهداف المستقبلية الرامية إلى تعزيز مكانة المجموعة كلاعب رئيسي في منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان تحقيق النمو المستدام لصالح المساهمين.

وقال نهيان حمد بن ركاض العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير، إنه خلال اجتماع الجمعية العمومية، تم اعتماد خطة توسعية طموحة تتضمن تنفيذ 10 مشاريع جديدة في أبوظبي والعين، بالإضافة إلى 7 مشاريع أخرى في منطقة الظفرة.

يشار إلى أن جمعية أبوظبي التعاونية تأسست بموجب قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 21/1 لعام 1980، وهي مسجلة في سجلات إدارة الجمعيات التابعة للوزارة في إمارة أبوظبي.