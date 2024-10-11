"الاتحاد للطيران" تزيد رحلاتها إلى جايبور في الهند

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، عن زيادة عدد رحلاتها الأسبوعية بين أبوظبي وجايبور بالهند، لتصبح 10 رحلات في الأسبوع، ابتداء من 15 ديسمبر 2024.

وقالت الناقلة، في بيان لها، إن هذه الزيادة، التي تأتي بعد أقل من أربعة أشهر على إطلاق الخدمة إلى إقليم راجاستان، تؤكد شعبية هذا المسار.

من ناحيته قال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران إن هذه التوسعة تمنح المسافرين من الهند، طريقا سهلا إلى كل من أبوظبي ودبي، مع رحلات ربط سلسة على شبكة وجهاتنا العالمية.

ويمكن للضيوف المسافرين من جايبور إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الاستفادة من خدمات مرافق الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في مطار زايد الدولي، والوحيدة المتوفرة في الشرق الأوسط، للضيوف تخليص إجراءات الهجرة والجمارك الأمريكية قبل الصعود إلى الطائرة.

وتسلّط الزيادة التزام الاتحاد القوي بالسوق الهندي، حيث عززت القدرة الاستيعابية بأكثر من الربع، خلال الأشهر الـ12 الماضية واحتفلت مؤخرا بالذكرى العشرين على انطلاق خدماتها إلى شبه القارة الهندية.

وتسيّر رحلات الاتحاد للطيران على متن طائرات إيرباص A320.