«فلاي دبي» تنقل 680 ألف مسافر بين دبي وأوزبكستان منذ 2019

احتفلت شركة «فلاي دبي» بمرور عامين على انطلاق عملياتها إلى مدينة سمرقند، ثانية وجهاتها في أوزبكستان بعد العاصمة طشقند، مشيرة إلى أنها نقلت نحو 680 ألف مسافر بين دبي وأوزبكستان منذ عام 2019.

وكانت «فلاي دبي» بدأت عملياتها في السوق الأوزبكية في مارس من عام 2019 برحلات مباشرة إلى طشقند، ثم عززت خدماتها في هذه السوق بإطلاق رحلات إلى سمرقند في 20 سبتمبر من عام 2022.

وتخدم «فلاي دبي» طشقند برحلتين يومياً، فيما تشغل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة سمرقند، لتوفر لمسافريها من أوزبكستان رحلات ربط مريحة إلى جدة والمدينة والرياض وغيرها عبر مركز الطيران في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «بدأنا عملياتنا في أوزبكستان في عام 2019 مع انطلاق رحلاتنا إلى العاصمة طشقند، ثم عززنا ذلك برحلات إلى سمرقند التاريخية، لنوفر لمسافرينا من الإمارات ودول المنطقة خيارات متنوعة للسفر، خصوصاً إلى الوجهات غير المخدومة برحلات طيران مباشر من وإلى دبي».

وأضاف الغيث: «تشكل رحلات (فلاي دبي) محوراً مهماً من محاور العلاقات الثنائية الراسخة بين الإمارات وأوزبكستان في مختلف المجالات التجارية والسياحية والثقافية، والتي شجعت الكثير من الناس على زيارة أوزبكستان، لاسيما مع تسهيلات التأشيرات التي وفرتها أوزبكستان لمواطني ومقيمي دولة الإمارات، وأسهمت في تعزيز الطلب على السياحة».