3.73 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أكثر من 3.73 مليارات درهم في نهاية تعاملات أمس، تضمنت مبيعات بقيمة تجاوزت 2.01 مليار درهم، بعد تنفيذ 837 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن «نخلة جميرا» تصدرت المناطق من حيث المبيعات بقيمة 131.6 مليون درهم نتجت عن 17 صفقة، تلتها «مدينة المطار» بـ128.78 مليون درهم عبر تنفيذ 56 معاملة، ثم منطقة الخليج التجاري بـ123.6 مليون درهم نتجت عن 63 صفقة.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري بلغ نحو 1.41 مليار درهم، فيما بلغت الهبات 315.26 مليون درهم.