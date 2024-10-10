تصرفات عقارات دبي تتجاوز 2.7 مليار درهم

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، أكثر من 2.7 مليار درهم، منها مبيعات بقيمة تجاوزت 2.25 مليار درهم بعد تنفيذ 834 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني»، تصدرت المناطق من حيث المبيعات بـ233.6 مليون درهم عبر 79 صفقة، تلتها «معيصم الثانية» بنحو 204.62 ملايين درهم نتجت عن سبع صفقات، ثم «مدينة المطار» بـ114.4 مليون درهم بعد إجراء 58 صفقة. وبحسب البيانات، فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري بلغ نحو 315.66 مليون درهم، فيما بلغت الهبات نحو 137.73 مليون درهم.