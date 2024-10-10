«حرة ميدان» تستضيف قمة «ضريبة الشركات والامتثال»

ناقشت نخبة من الخبراء المتخصصين وقادة الصناعة، خلال قمة «ضريبة الشركات والامتثال» التي استضافتها المنطقة الحرة في ميدان، على مدار يومي الثامن والتاسع من أكتوبر الجاري، أبرز القضايا المتعلقة بضريبة الشركات، وتعزيز الوعي حول الامتثال لمتطلباتها في كل المناطق الحرة في الدولة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن فعاليات القمة التي عقدت تحت شعار «حلول لكل التساؤلات»، شهدت مجموعة من الجلسات التي تناولت ضريبة الشركات وتحليل جوانبها الفنية، واستعرضت أهم الرؤى والأفكار حول الممارسات المثلى لضريبة الشركات، إضافة إلى أهم الإرشادات المتعلقة بضريبة الشركات للمناطق الحرة.

كما ناقشت آليات الامتثال للمتطلبات الضريبية، والأساليب القانونية المتقدمة لضمان التوافق مع اللوائح الضريبية.

وفي كلمته الرئيسة التي ألقاها خلال القمة، قال مدير المنطقة الحرة في ميدان، محمد بن حميدان: «نسعى من خلال هذه الأحداث إلى تمكين الشركات بالمعرفة اللازمة لتحقيق النمو والازدهار، في ظل المتغيرات التنظيمية الحالية».

من جهته، قال مدير تنفيذي في ميدان المنطقة الحرة، حامد أهلي، إن استضافة هذا الحدث المهم تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز نمو الشركات العاملة في المناطق الحرة داخل الدولة.

وشهدت القمة كذلك، تنظيم معرض ألقى الضوء على أبرز مزودي الخدمات في مجال ضريبة الشركات والامتثال.