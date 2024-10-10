«إمباور»: توريد أجهزة تبريد تصل قدرتها إلى 100 ألف طن

وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، اتفاقية جديدة مع شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة للأنظمة الحرارية، لتوريد أجهزة تبريد خاصة لمحطات «إمباور»، بقدرة تبريدية تصل إلى 100 ألف طن تبريد، على أن يتم توريد 56 ألفاً و250 طن تبريد من خلال 18 وحدة متطورة من مبردات الطرد المركزي المبردة بالماء، بدءاً من عام 2025، بتقنيات متطورة ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة، وذلك لخدمة مشاريعها الموجودة في واجهة ديرة البحرية، وقرية جميرا، والصفوح.

وأفادت «إمباور»، في بيان أمس، بأن رئيسها التنفيذي، أحمد بن شعفار، ورئيس «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة للأنظمة الحرارية، يوشيهيرو إتو، وقعا الاتفاقية، التي شملت أيضاً بنداً يتيح لـ«إمباور» تقديم طلبات لوحدات إضافية لمحطاتها حتى نهاية ديسمبر 2024، لتصل إلى إجمالي طاقة تبريد تبلغ 100 ألف طن تبريد.

وأوضحت «إمباور»، أن الصفقة الجديدة، تُعدُّ الثانية من نوعها بين الجانبين، حيث كانت «إمباور»، وقعت خلال أواخر عام 2021 صفقة مع شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة للأنظمة الحرارية، تقضي بتزويد الشركة لـ«إمباور» بوحدات متطورة من مبردات الطرد المركزي المبردة بالماء، وبسعة تبريد إجمالية تبلغ 100 ألف طن تبريد، والتي تم توريدها خلال عامي 2022 و2023 وتم تركيبها في محطات: زعبيل و«مجمع دبي لاند السكني» ومحطة «جميرا بيتش هيلز» والمحطة الخامسة في الخليج التجاري.