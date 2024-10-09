«طيران الإمارات» تتيح لمدربي الطيران العمل في الناقلة

أفادت شركة طيران الإمارات بأنه أصبح بإمكان مدربي الطيران في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، الحصول على فرصة التأهل للعمل في «طيران الإمارات»، كضابط أول بعد إكمال خمس سنوات في مجال التدريب.

وذكرت الناقلة في بيان، أمس، أن ذلك يتيح للمدربين المؤهلين الخضوع لبرنامج تدريب وتأهيل مكثف على قيادة طائرات «إيرباص A380» و«بوينغ 777 عريضة البدن»، ما يمكنهم من الانضمام إلى مجتمع الطيارين التابع للناقلة الذي يضم 4400 طيار.

جاء ذلك بمناسبة احتفاء «طيران الإمارات» وأكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، بمدربي الطيران العاملين بالأكاديمية، تزامناً مع الاحتفال بيوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر كل عام.

وقال نائب رئيس أول أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، الكابتن عبدالله الحمادي: «في يوم المعلم العالمي، نحتفي بمدربي الطيران في الأكاديمية، الذين يعدون من بين الأكثر خبرة والتزاماً في الصناعة، فهم العمود الفقري للأكاديمية، ولهم تأثير كبير في تشكيل شخصيات ونجاح الطيارين المتدربين، ليس فقط في مجال تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات الفنية، وإنما أيضاً من خلال القيام بدور المرشدين والمدربين الملهمين الذين ينقلون المهارات الحيوية، مثل المهارات القيادية، وكيفية التعامل في مختلف المواقف، وحسن اتخاذ القرارات، والقدرة على التكيف والتواصل».

وأضاف أن «مدربي الطيران يتمتعون بفرصة رعاية الجيل المقبل من الطيارين، وهو أحد أكثر الأدوار تقديراً في مجال الطيران».

من جهته، قال أول مدرب طيران على الإطلاق ينتقل للعمل في الناقلة كضابط أول، محمد بلال باشا: «لم يقتصر دوري كمدرب طيران في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين على التعليم فقط، وإنما أيضاً إلهام الجيل المقبل من الطيارين لتحقيق أحلامهم بدأب وشغف».

وأضاف: «مكنتني فرص النمو التي توفرها أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين من تنمية قدراتي وخبراتي في عالم الطيران التجاري، وسأتمكن الآن من رؤية العالم بفضل أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين وشبكة وجهات (طيران الإمارات) الواسعة».