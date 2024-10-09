21% نمواً في عدد الشركات الصربية بأسواق دبي خلال النصف الأول

وقّعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة صربيا خلال منتدى للأعمال عقدته في العاصمة الصربية بلغراد، مع قطاعات أعمال صربية خلال اليومين الماضيين، تحت عنوان «مزاولة الأعمال مع صربيا».

وأشار مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المنتدى، إلى أن عدد الشركات الصربية العاملة في الأسواق والمسجلة في غرفة دبي، بلغت 202 شركة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بنمو يقدر بنسبة 21% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لافتاً إلى أن المنتدى سيسهم في تحفيز واستقطاب الشركات والاستثمارات الصربية بأسواق دبي، ويدعم نمو الصادرات لشركات دبي إلى الأسواق الصربية.

وعقدت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 180 اجتماعاً للأعمال على هامش المنتدى بين مؤسسات صربيا وشركات مشاركة بالبعثة التجارية التي تنظمها الغرفة لصربيا بمشاركة 13 شركة إماراتية.

وتفصيلاً، قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «منتدى الأعمال والبعثة التجارية التي تم تنظيمها إلى العاصمة الصربية سيسهمان في تحفيز واستقطاب الشركات الصربية إلى أسواق دبي، وجذب استثمارات جديدة، إضافة إلى دعم نمو صادرات الشركات العاملة تحت مظلة الغرفة إلى الأسواق الصربية، من خلال تسهيل الوصول إلى الشركاء من قطاعات الأعمال في صربيا من خلال فعاليات البعثة والمنتدى».

وأضاف أن «إعلان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع صربيا خلال الفترة الأخيرة سيكون داعماً قوياً لتعزيز نمو الصادرات الإماراتية للأسواق الصربية خصوصاً، مع ما تتضمنه الاتفاقية من إزالة للحواجز الجمركية بين البلدين، ما سيدعم نمو التجارة غير النفطية بين البلدين بأكثر من 500 مليون دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة».

وأشار إلى أن «قيمة تجارة دبي غير النفطية مع صربيا بلغت نحو 233.9 مليون درهم في عام 2023، بحسب بيانات جمارك دبي، في حين وصل عدد الشركات الصربية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 202 شركة، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بنمو 21% خلال تلك الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما سجلت الغرفة في عضويتها 39 شركة صربية جديدة خلال هذه الفترة».

وقال لوتاه إن «غرفة دبي العالمية عقدت 180 اجتماعاً للأعمال على هامش المنتدى بين شركات دبي ونظيراتها في العاصمة الصربية بلغراد، وذلك لشركات في البعثة التجارية التي تنظمها الغرفة وتضمنت 13 شركة للأعمال».

من جهته، قال سفير الإمارات في جمهورية صربيا، أحمد حاتم المنهالي، إن «العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، وحققت الشركات الإماراتية نجاحات كبيرة في صربيا، في قطاعات متنوعة».

وأضاف أن «البلدين يتطلعان إلى تعزيز التجارة البينية والوصول إلى مستويات جديدة، تواكب تطلعاتنا المشتركة. ونهدف إلى إيجاد آليات تسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة استغلال إمكاناتها الكاملة، بما يعزّز التعاون بين الطرفين».

وأشار إلى أنه «قد تكللت مساعي حكومتي البلدين بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (سيبا)، إذ إن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث تعد دولة الإمارات مركزاً مهماً للاستثمار نظراً لبيئة الأعمال الجاذبة بفضل السياسات المرنة والتسهيلات المتعددة».

بدورها، أشارت وزيرة الاقتصاد الصربية، أدريانا ميساروفيتش، إلى أن «العلاقات الاقتصادية بين جمهورية صربيا والإمارات تشهد مراحل تطور متسارعة، سواء على مسارات الاستثمارات أو مستويات التبادل التجارية بين البلدين».

وأضافت أن «توقيع اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين صربيا والإمارات أخيراً في بلغراد، سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، ما سيساعد على تسريع نمو الاقتصاد في كلا البلدين».

. قيمة تجارة دبي غير النفطية مع صربيا بلغت نحو 233.9 مليون درهم في 2023.