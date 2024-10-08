«كوين تيليغراف» تفتتح مكتباً إقليمياً في «دبي للسلع»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، إبرام شراكة مع شركة «كوين تيليغراف»، المسؤولة عن الموقع الإخباري المختص بتغطية أخبار العملات المشفرة وتقنيات الـ«ويب 3»، لإنشاء مكتب إقليمي للشركة في مركز «كريبتو» التابع للمركز، ما يعزز التغطية الإعلامية وإعداد التقارير الإخبارية حول أهم المستجدات والتطورات في قطاع تقنيات الـ«ويب 3» بمنطقة الشرق الأوسط.

وأفاد المركز في بيان، أمس، أنه بهذه الشراكة، ستنضم «كوين تيليغراف» إلى أكثر من 600 شركة عاملة في مجال الـ«ويب 3» في مركز «كريبتو»، الذي أصبح يشكل أكبر تجمع لشركات التشفير والـ«بلوك تشين» في المنطقة، مشيراً إلى أن افتتاح مكتب «كوين تيليغراف» في دبي، سيوفر الفرص المتاحة للتغطية الإعلامية والتسويق للشركات العاملة في المنطقة.

وبموجب الشراكة الجديدة، ستوفر «كوين تيليغراف» خصومات خاصة لمجتمع منظومة الـ«ويب 3» المزدهر في منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

وقال مدير إدارة منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة، بلال جسومة: «من خلال شراكتنا مع (كوين تيليغراف)، التي تُعدُّ من أهم المنصات الإخبارية الموثوقة والمختصة في تقنيات التشفير والـ(بلوك تشين)، سنوفر الكثير من الفرص الواعدة لأعضاء مجتمع الـ(ويب 3) في دبي لمشاركة أخبارهم على الساحة العالمية، وتسريع تبني هذه التقنيات في جميع أنحاء العالم».

من جهتها، أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة «كوين تيليغراف» جلوبال يانا بريخودشينكو، أهمية تأسيس المقر الجديد في مركز «كريبتو» والانضمام رسمياً إلى المنظومة المزدهرة في مركز دبي للسلع المتعددة باعتباره إنجازاً مهماً.