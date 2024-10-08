مستهلكون: منافذ بيع تطرح عروضاً «استثنائية» بتخفيضات حتى 50%

قال مستهلكون، إن منافذ بيع كبرى لها فروع في عدد من إمارات الدولة، طرحت، أخيراً، عروضاً تنافسية «استثنائية»، بعد انتهاء موسم الإجازات الصيفية وانتظام الدراسة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن تلك العروض التي لم يشهدوها منذ أشهر، تضمنت خصومات على عدد كبير من السلع، موضحين أنه يتم طرح سلع مخفضة جديدة بشكل يومي بنسب خصومات تصل إلى 50%، معظمها سلع استهلاكية من علامات تجارية مفضلة.

وأضافوا أن العروض تضمنت كذلك تخفيضات إضافية لحاملي بطاقات الولاء بنسب تتجاوز 20%، فضلاً عن استرداد نسبته 8% من قيمة المشتريات من منافذ معينة عبر استخدام بطاقات ائتمان محددة، مع سحوبات يومية على سيارات.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في عدد من منافذ البيع الكبرى، وجود ازدحام في هذه المنافذ وطوابير طويلة أمام صناديق الدفع، لاسيما في عطلة نهاية الأسبوع.

من جهتهما، قال مسؤولان في منافذ بيع، إن العروض تستهدف زيادة نسب المبيعات مع اقتراب نهاية العام، وتعويض أي تراجع في المبيعات خلال فترة الصيف، فضلاً عن دعم ارتباط المستهلك بالمنفذ المفضل لديه وسط منافسة قوية بين المنافذ.

وتفصيلاً، قال المستهلك سمير طلعت: إن منافذ بيع لها فروع في عدد من إمارات الدولة، طرحت خلال الفترة الأخيرة، عروضاً استثنائية على حد وصفه، مؤكداً أنه لم يشهد مثل هذه العروض منذ أشهر.

وأضاف أن العروض شملت تخفيضات على عدد كبير من السلع في الوقت نفسه، كما يتم طرح عروض على سلع جديدة بشكل يومي، يركز معظمها على السلع الاستهلاكية التي يكثر استخدامها مثل مساحيق الغسيل والمنظفات، فضلاً عن عروض الأجهزة الكهربائية، لاسيما شاشات التلفاز، والمبردات، والهواتف، إضافة إلى التخفيضات على الأواني، مع عدد من السلع الغذائية، مثل بعض أنواع اللحوم، والزيوت، وبعض الخضراوات والفواكه.

وأوضح طلعت أن أحد المنافذ طرح عرضاً على نوع من اللحوم، لينخفض سعر الكيلوغرام من 52.25 درهماً إلى 34.95 درهماً بنسبة خصم تبلغ 33%. كما طرح عرضاً على نوع آخر لينخفض سعره من 34.95 درهماً إلى 24.59 درهماً بانخفاض نسبته نحو 30%.

وبيّن أن سعر مسحوق غسيل انخفض من 63.50 درهماً إلى 31.75 درهماً بخصم 50%، فضلاً عن خصومات على عدد كبير من أنواع الهواتف الحديثة، لينخفض سعر أحدها على سبيل المثال من 1549 درهماً إلى 1099 درهماً، بانخفاض نسبته تبلغ 29%.

ولفت طلعت إلى أن منافذ بيع طرحت تخفيضات إضافية لحاملي بطاقات الولاء بنسب تجاوزت 23%، حيث انخفض سعر عبوة معقم من 49.80 درهماً إلى 26.50 درهماً في عرض سعري، بينما ينخفض إلى 23 درهماً لحاملي بطاقات الولاء فقط، بنسبة خصم 13%، كما انخفض سعر سائل لغسيل الصحون من 25 درهماً إلى 12.90 درهماً، في حين انخفض إلى 9.9 دراهم لحاملي بطاقات الولاء بنسبة خصم تجاوزت 23%.

واتفق المستهلك رواد فؤاد، بأن منافذ بيع عديدة طرحت عروضاً «استثنائية»، قال إنه لم يشهدها منذ أشهر، تضمنت تخفيضات على عشرات السلع من علامات تجارية تُعدُّ مفضلة لكثير من المستهلكين، مع طرح عدد كبير من السلع المخفضة الأسعار يومياً، معظمها سلع استهلاكية مثل الملابس والأحذية والعطور والأواني والصابون والأجهزة المنزلية كالمكانس والخلاطات والمقالي وغلايات المياه وغيرها، إلى جانب طرح سلع خاصة بالعناية بالبشرة والجسم، علاوة على عروض السلع الغذائية، مثل الأرز والدجاج الطازج والجبن المطبوخ.

وأضاف أن أحد المنافذ طرح عرضاً، على سبيل المثال، على أحد أنواع الدجاج، لينخفض سعر العبوة من 34.75 درهماً إلى 21.75 درهماً بنسبة خصم تبلغ 37.4%، فيما انخفض سعر مكنسة كهربائية حديثة من 329 درهماً إلى 229 درهماً، بانخفاض تجاوز 30%، كما انخفض سعر أحد أنواع غلايات المياه الحديثة من 149 درهماً إلى 79 درهماً بنسبة تراجع بلغت 46.9%.

وأوضح أن منافذ طرحت كذلك عرض استرداد بنسبة 8% من قيمة المشتريات في حال استخدام بطاقات ائتمان محددة.

وأفاد المستهلك نبيل زكريا، بأن منافذ بيع كبرى، طرحت عروض تخفيضات وصفها هو الآخر بـ«الاستثنائية» على عشرات السلع، مشيراً إلى أن قائمة السلع المخفضة تتغير بشكل يومي، وتشمل سلعاً عدة، مثل مستلزمات الأطفال والعصائر وحبوب الإفطار والقهوة والشاي والأجبان والمكسرات وقطع الدجاج وزيوت الطعام والمناديل الورقية، بجانب عدد كبير من السلع الاستهلاكية الأخرى، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمول الحديثة وحقائب السفر، فضلاً عن البرادات وأجهزة الطبخ وسمعات الأذن وغيرها، مبيناً أن التخفيضات تراوح عامة بين 20 و50% حسب السلعة.

وأضاف أن منافذ بيع أخرى طرحت كذلك سحوبات على سيارات، تتم بشكل يومي لمدة شهر في حال الشراء من علامات تجارية معينة بقيم 50 درهماً وأكثر، مؤكداً أنه لم يشهد مثل هذه العروض منذ أشهر طويلة.

من جهته، قال أحد مسؤولي منافذ بيع كبرى، مسعود أنال: إن العروض كثيرة ومتنوعة، وتستهدف زيادة المبيعات، ودعم ارتباط المستهلك بالمنفذ المفضل لديه وسط منافسة قوية بين المنافذ، خصوصاً بعد انتهاء موسم الإجازات الصيفية والعودة إلى العمل، وانتظام الدراسة، لافتاً إلى أن الازدحام في منافذ البيع يُعدُّ دليلاً على قوة العروض، واستفادة المستهلكين منها بشكل كبير.

وربط المسؤول في أحد منافذ البيع، راجيف تمارا، بين المبيعات واقتراب نهاية العام ورغبة بعض الشركات في تحقيق نسبة كبيرة من المبيعات خلال الربع الأخير من العام، فضلاً عن العودة من الإجازات الصيفية، وتعويض أي تراجع في المبيعات خلال فترة الصيف والإجازات السنوية الطويلة.

وقال: إن طرح تخفيضات إضافية لأصحاب بطاقات الولاء، جاء بعد ملاحظات مستهلكين من عدم الاستفادة بشكل كبير من بعض هذه البطاقات، مشيراً إلى أهمية توسيع المزايا المرتبطة بالبطاقات كإحدى وسائل ربط المستهلك بالمنفذ.

• منافذ بيع أرجعت العروض إلى زيادة نسب المبيعات مع اقتراب نهاية العام ودعم ارتباط المستهلك بالمنفذ.